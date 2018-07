Frau vom eigenen Auto überrollt

Eine 54-jährige Frau ist am Montagmittag in Ederheim (Kreis Donau-Ries) von ihrem Auto überrollt und schwer verletzt worden. Die Frau stellte kurz nach 13 Uhr ihren Wagen in der Garage ab und ging über den abschüssigen Hof, um das Hoftor zu schließen. Das Auto war nicht gesichert, rollte aus der Garage und überrollte die Frau, die unter dem Fahrzeug liegenblieb, aber noch um Hilfe rufen konnte. Der Ehemann und einige Nachbarn konnten das Fahrzeug anheben und die Frau befreien. Sie wurde mit schweren Verletzungen in das Augsburger Zentralklinikum gebracht. Auch die Feuerwehren Ederheim und Nördlingen wurden alarmiert, da zunächst davon ausgegangen worden war, dass eine größere Hilfsaktion notwendig sei. Auch das Auto der Frau wurde erheblich beschädigt.