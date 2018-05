Drei Fahrraddiebstähle in Nördlingen

In Nördlingen sind am Montag drei Fahrraddiebstähle gemeldet worden. Zwei aneinander gekettete Mountain-Bikes der Marke B-Twin vom Typ Rockraider wurden in der Zeit zwischen Sonntag, 13 Uhr, und Montag, 10.50 Uhr, aus dem Hinterhof eines Anwesens am Brettermarkt entwendet. Eines der Räder ist grün, das andere blau. Der Shaden beläuft sich hier auf rund 600 Euro.

Der zweite Diebstahl ereignete sich während des Streetfood-Festivals am Samstagabend zwischen 18 Uhr und Mitternacht. Dabei wurde in der Straße An der Baldinger Mauer ein schwarz-grünes Fahrrad der Marke Breezer gestohlen. Der Wert beträgt hier etwa 740 Euro.