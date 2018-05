Dramatisches Ensemble Nördlingen spielt „Der nackte Wahnsinn“

Das Dramatische Ensemble (DE) Nördlingen spielt in diesem Jahr die rasante Komödie „Der nackte Wahnsinn“ von Michael Frayn. Mit Gerhard Munk und Rike Gassmann übernehmen zwei Veteranen des Ensembles die Regie. Sie stellten das Stück, das vom 23. bis 25. November im Nördlinger Stadtsaal Klösterle gezeigt wird, bei der diesjährigen Mitgliederversammlung vor.

Die Vorstandsmitglieder Ulrich Klieber und Gerhard Munk blickten bei der Versammlung im Gasthaus Blaue Glocke auf das Jahr 2017 zurück: Neben mehreren Ausgaben der mittlerweile erfolgreich etablierten offenen Unterhaltungsbühne war das Jahr geprägt von der Novemberproduktion „Romeo & Julia“. Das „Kleinstadtmusical“ von Clarissa Hopfensitz hatte sich als Publikumsrenner erwiesen.

Heuer stehen noch zwei weitere Ausgaben der offenen Unterhaltungsbühne des Dramatischen Ensembles an: Eine findet im Rahmen des Cittaslow-Festivals auf dem Marktplatz am 18. August statt. Hier ist auch der aus Nördlingen stammende Comedian Florian Simbeck, bekannt geworden als Teil des Duos Erkan & Stefan, mit von der Partie. Eine weitere offene Unterhaltungsbühne steigt am 19. Oktober in der Pizzeria La Fontana in Nördlingen.

Turnusgemäß standen auch Wahlen für die Vereinsgremien an. Im Vorstand bleiben Ulrich Klieber und Gerhard Munk. Beiratsvorsitzende ist wie bisher Maxi Katharina Höhn. Im Beirat des Dramatischen Ensembles sind wie bisher Michael Eßmann, Bernhard Hampp, Steffen Höhn, Xaver Neureiter, Marcus Prügel, Ingeborg Rödel-Klieber und Christian Schneid vertreten.