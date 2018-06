Ein 16 Jahre alter Fahrer eines Leichtkraftrades ist am Montag in der Nähe von Alerheim bei Nördlingen tödlich verunglückt. Der Jugendliche war zusammen mit einem anderen jungen Kraftradfahrer von Rudelstetten in Richtung Alerheim unterwegs.

Kurz vor 13.30 Uhr stürzte der 16-Jährige in einer Rechtskurve und prallte gegen die Leitplanke. Obwohl Ersthelfer und ein Notarzt Wiederbelebungsmaßnahmen einleiteten, konnte der Jugendliche nicht mehr gerettet werden.

Kriseninterventionsteam betreut Angehörige

Außer der Polizei, dem Rettungsdienst und einem Rettungshubschrauber waren die Feuerwehr Alerheim und Mitarbeiter des Kreisbauhofes wegen Fahrbahnreinigung und Aufbau einer Umleitung im Einsatz. Ein Kriseninterventionsteam wurde hinzugezogen und betreute die Angehörigen nach dem Unfall.

Unmittelbar vor dem Unfall war den beiden Kraftradfahrern ein dunkler Geländewagen mit einem hellen Anhänger entgegen gekommen. Der Fahrer des Gespanns könnte als Zeuge für das Unfallgeschehen in Frage kommen. Die Nördlinger Polizei bittet den Fahrer, sich unter der Rufnummer 09081 / 29560 zu melden.