Zwei Verletzte zwischen Neuler und Espachweiler

Am Freitag gegen 15.10 Uhr befuhr ein 85-Jähriger mit seinem E-Bike den parallel zur Kreisstraße verlaufenden Feldweg von Espachweiler in Richtung Neuler. Unmittelbar vor dem Ortsbeginn bog der Mann auf die Kreisstraße in Richtung Neuler ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines 17-jährigen Motorrollerfahrers, der auf der Kreisstraße fuhr.

Beim Zusammenstoß der Zweiräder kamen beide Fahrer zu Fall. Der 85-Jährige erlitt leichte Verletzungen, während der 17-Jährige schwer verletzt wurde und in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Die Höhe des Sachschadens beträgt laut Polizei etwa 2000 Euro. Zur Reinigung der durch Betriebsstoffe verunreinigten Fahrbahn waren Einsatzkräfte der Feuerwehr Neuler an der Unfallstelle im Einsatz.