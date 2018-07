Zwei Kolleginnen verabschiedet

Zum Ende des Schuljahres hat Rektor Matthias Schimmel Sybille Stempfle sowie Lehreranwärterin Corina Bühr im Beisein der Schulgemeinschaft und einiger Ehrengäste verabschiedet. Mit Stolz darf Lehrerin Sybille Stempfle in diesen Tagen auf eine erfolgreiche und langjährige berufliche Wegstrecke als Lehrerin an der Brühlschule Neuler zurückblicken.

Für Sybille Stempfle, die die Fächer Deutsch, Englisch und Sport studierte, wurde die Brühlschule Neuler ab dem Schuljahr 1988/1989 zur schulischen Heimat. Hervorzuheben sind die Tätigkeiten als Klassenlehrerin, als Englischfachfrau und Bereichsleiterin auch in der damaligen Sekundarstufe sowie als kreative Kollegin im Bereich der bildenden Künste. Weiterhin übernahm sie im Kollegenkreis vielfältige Sonderaufgaben. Mit großem Engagement durchlebte sie unterschiedliche Phasen der wechselnden Schulentwicklung, Bildungsplanrevisionen und Schulhauserweiterungen in Neuler und begleitete so Generationen von Schülerinnen und Schülern in ihrer Schulzeit.

Für dieses unermüdliche Tun bedankte sich der Schulleiter im Namen der ganzen Schulgemeinschaft. Von Herzen wünschte er alles Gute für den neuen Lebensab-schnitt, Wohlergehen, Zufriedenheit und Gottes Segen. Als Zeichen des Dankes überreichten die Kinder und das Kollegium zahlreiche Geschenke. Mit einem eigens gedichteten Lied verabschiedeten sich die Schülerinnen und Schüler ihrer Klasse wohlklingend und stimmgewaltig mit dem „Frau Stempfle-Rock“. Sybille Stempfle selbst blickte zurück auf die vielen Jahre der Verbundenheit mit der Brühlschule in Neuler und beleuchtete die Wichtigkeit der Arbeit mit Kindern und auch ihre Mentorentätigkeit.

Erste Stelle in Schwäbisch Gmünd

Mit Pflichtbewusstsein und Engagement hat auch Lehreranwärterin Corina Bühr die schulische Arbeit unterstützt und sich für die Kinder an der Brühlschule eingesetzt. Egal ob Deutsch oder Sachkunde – stets umsichtig ist sie der täglichen Arbeit begegnet. Die Schulleitung bedankte sich für die Zusammenarbeit im Kollegium und überreichte ein Blumengebinde, verbunden mit den besten Wünschen für die Zukunft. Mit Freude darf sie in Kürze ihre erste Stelle in Schwäbisch Gmünd antreten.

Auch Bürgermeisterin Sabine Heidrich, die Elternbeiratsvorsitzende Daniela Winter und die Elternvertreterin Gertrud Ernsperger schlossen sich den Dankesworten an und überreichten anerkennende Präsente. Der Schulchor sowie Schülerinnen und Schüler der Klassen drei und vier trugen zur Gestaltung der Feierstunde bei; ebenso Nils und Chris Weber, Mattis Ekstein sowie Emily Schreckenhöfer als Bläserquartett.