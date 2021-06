Am frühen Samstagmorgen ist in der Robert-Bosch-Straße in Neuler auf Höhe der Tankstelle ein 26-jähriger Mann auf der Straße von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, die Verkehrspolizeiinspektion in Kirchberg/Jagst unter 07904 / 94260 zu kontaktieren.