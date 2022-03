„Zeitungstreff“: Urlaub im Wohnwagen

Einen Urlaub im Wohnwagen empfiehlt „Zeitungstreff“-Autorin Letizia Jörg aus der Klasse 4a der Brühlschule Neuler.

Wer im Wohnwagen in den Urlaub fahren möchte, der muss natürlich viel vorbereiten. In den Tank (der in jedem Wohnwagen ist) muss Wasser hineingefüllt werden, sonst funktioniert keine Dusche und kein Wasserhahn.

Das Essen, die Kleidung und auch (wer will) Spiele müssen eingepackt werden.

Im Wohnwagen gibt es meistens ein Stockbett und ein großes Bett für Erwachsene. Manchmal kann man auch den Tisch einklappen und dann als Bett nutzen.

Auf dem Campingplatz gibt es Toiletten, deshalb braucht man die Toilette im Wohnwagen nicht oft. Es gibt allerdings auch Bauernhöfe die Stellplätze anbieten. Dort sind dann keine Toiletten. Diese Bauernhöfe gehören zu dem Projekt „Landvergnügen“. Dazu gibt es ein Buch, in dem alle Höfe eingetragen sind.