„Zeitungstreff“: Pinselohr auf großen Pfoten

Mit dem Luchs, Pinselohr auf großen Pfoten, hat sich Valentin Roth aus der Klasse 4a der Brühlschule Neuler für den „Zeitungstreff 2022“ beschäftigt.

Endlich sind Luchse in deutschen Wäldern wieder angesiedelt. Sie benötigen große ungestörte Waldgebiete, um sich wohl zu fühlen und genügend Beute zu finden. Der tägliche Nahrungsbedarf von Luchsen liegt bei rund 2,5 Kilogramm Fleisch. Auf ihrem Speiseplan stehen meist Rehe, aber auch Hasen, Kaninchen, Gämse selten Schafe oder Ziegen.

Nachts streift die größte Raubkatze Europas alleine durch ihr Revier. Im Dunkeln kann sie sechsmal so gut sehen wie ein Mensch weil es in ihrer Netzhaut mehr Stäbchenzellen gibt, die auch bei wenig Licht funktionieren. Seinen Namen trägt der Luchs übrigens auch wegen seine Augen: Der Name kommt vom griechischen Wort ‚lynx’ und bedeutet Licht, funkeln und leuchten.

Der Luchs hat auch ein fantastisches Hörvermögen. Er hört eine Maus aus 50 Metern Entfernung. Unterstützt wird das Hören durch seine bis zu fünf Zentimeter langen Haarpinsel an seinen Ohrenspitzen und auch der ausgeprägte Backenbart könnte wie ein Reflektor für Schallwellen sein. In der Ranzzeit zwischen Februar und April ist Paarungszeit.

Der Kuder, männlicher Luchs, streift durch sein Revier, um sich eine Katze zu suchen. Am Geruch des Urins erkennt der Kuder, wann die Katze paarungsbereit ist. In der Ranzzeit machen Luchse durch laute Rufe auf sich aufmerksam. Nach der Paarung gehen Kuder und Katze getrennte Wege. Geburt und Aufzucht sind allein Sache des Weibchens. Nach einer Tragezeit von etwa 70 Tagen bringt die Katze in der Regel zwei Jungtiere zur Welt. Diese sind bei der Geburt noch blind und wiegen 250 bis 300 Gramm. Nach etwa 16 Tagen öffnen sie ihre Augen, nach sechs Monaten haben sie 80 Prozent ihrer Körpergröße erreicht und nach zehn Monaten verlässt die Mutter ihre Jungtiere.

Es kommt selten vor, dass Luchse zur Beute anderer Tiere werden. In Deutschland sterben die meisten Luchse durch Verkehrsunfälle und illegale Tötung. Ihr gelblich-braun getupftes Fell verschafft den Luchsen in den Wäldern eine perfekte Tarnung und ist außerdem so warm und dicht, dass sie problemlos bei Eis und Schnee im Freien überwintern können.