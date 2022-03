„Zeitungstreff“: Neulermer Wehr ist gut aufgestellt

Für die Freiwillige Feuerwehr Neuler hat sich Theresa Bieg aus der Klasse 4a der Brühlschule Neuler für den „Zeitungstreff 2022“ interessiert.

Die Freiwillige Feuerwehr Neuler (FFW) wurde 1878 gegründet. Aktuell gibt es 55 aktive Mitglieder. Alle drei Wochen finden normalerweise Übungen mit drei Gruppen statt. Wenn es die Corona-Zahlen zulassen, findet jede Woche eine Übung mit einer Gruppe statt. Die FFW hat viele Aufgaben, etwa Feuer löschen, Menschen und Tiere retten und Hochwasserschutz. Sie muss 365 Tage und 24 Stunden in Bereitschaft sein. Außerdem gibt es Mitarbeiter wie den Kommandanten (den Chef der Feuerwehr), Kassierer, Jugendwart oder Gerätewart Klaus Bieg. Was macht ein Gerätewart? Er kümmert sich um Reparatur, Instandhaltung, Pflege und Wartung der Geräte und Fahrzeuge. Drei Fahrzeuge, etwa das neue HLF 10, das im Sommer 2020 dazukam, gehören zur Neulermer Wehr. Mit Simon Bieg steht die nächste Generation schon in den Startlöchern.