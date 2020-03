Zeitungstreff: „Mein Bruder geht als Maus“

„Mein Bruder Jakob Seis mag Fasching sehr“, sagt Paula Seis aus der Klasse 4a der Brühlschule Neuler. Aber nicht nur deshalb hat sie für den Zeitungstreff einen Artikel über den Neulermer Fasching verfasst.

„Jedes Jahr hat mein Bruder ein anderes Kostüm an“, sagt Paula Seis. Letztes Jahr war er ein Cowboy. In diesem Jahr war er eine Maus. Er ist in einer Faschingsgruppe. Alle Erwachsenen in dieser Gruppe gingen diesmal als sehr dicke Mäuse. Die Kinder waren kleine Elefanten und die schwangeren Frauen haben sich als kleine Mäuse verkleiden. „Wir schauen bei meinem Bruder beim Umzug zu. Es kommen auch noch Freunde und eine Familie aus meiner Verwandtschaft. Wenn ich größer bin, möchte ich auch bei der Faschingsgruppe mitmachen“, schlißt die Viertklässlerin ihren Artikel.