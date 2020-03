Zeitungstreff: Hühner sind für Menschen wichtig

Für den Zeitungstreff hat sich Raphael Erhard, Viertklässler an der Brühlschule Neuler, mit dem Leben eines Huhns beschäftigt. Hühner fressen Weizen, Hafer, Mais, Gras, Salat, Brot, Insekten und Würmer. Das Ei wird vom Hahn befruchtet. Danach kommt das Ei in einen Brutapparat und wird erwärmt. Nach 20 Tagen schlüpft ein Küken aus dem Ei. Küken werden am Anfang mit einem speziellen Küken-Futter gefüttert. Das Futter sollte nach einigen Wochen durch ein eiweißreiches Junghennen-Futter ersetzt werden. Die meisten Rassen fangen zwischen vier bis neun Monaten an, Eier zu legen. Ein Huhn legt im Jahr 280 Eier. Für Haushühner liegt das „gängige“ Alter bei etwa fünf bis neun Jahren. Je nachdem, wie sie gehalten werden und welche Legeleistung sie erbringen müssen.

Unter den Haushühnern gibt es eine große Variation in Größe und Gewicht. Die kleinsten Zwerghühner werden teilweise mit 250 g so groß wie eine kleine Taube. Die größten Hühner können andererseits über 10 kg wiegen, vergleichbar mit einer Pute. Das Haushuhn gilt als das häufigste Haustier des Menschen. Der durchschnittliche tägliche Weltbestand wird auf mehr als 20 Milliarden Tiere geschätzt, damit kommen auf jeden Menschen drei Hühner. Die Zahl der jährlich geschlachteten Haushühner liegt deutlich über dem durchschnittlichen Bestand und wird auf 45 Milliarden geschätzt.