Zeitungstreff: Fasching in Neuler

Über den großen Faschingsumzug in Neuler hat Sophia Stocker aus der Klasse 4b der Brühlschule Neuler für den Zeitungstreff einen Artikel geschrieben.

Am Faschingssonntag war es wieder soweit. Pünktlich um 13.30 Uhr startete der Faschingsumzug beim Gasthof Hirsch. Der Musikverein Neuler führte wie in jedem Jahr den Umzug als erste Gruppe an.

Die Musiker hatten sich in diesem Jahr etwas Besonderes einfallen lassen. Anstatt wie sonst zu Fuß, wurde auf einem großen Lastwagen mit Anhänger Stimmungsmusik gemacht. Dieser Auftritt sollte gleichzeitig Werbung für das 100-jährige Jubiläum des Musikvereins sein. An allen Seiten des Lasters und des Anhängers waren Plakate und Banner angebracht. Gefeiert wird vom 10. bis zum 12. Juli 2020 unter dem Motto „Drei Tage wach!“ mit einem großen Fest auf der Wiese gegenüber der Schlierbachhalle.