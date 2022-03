„Zeitungstreff“: Ein schönes Familienausflugsziel

Wer einen tollen Ausflug mit seiner Familie erleben will, sollte in den „Park am alten Bahndamm“ in Böbingen an der Rems gehen. Das rät auf jeden Fall Julian Bezler aus der Klasse 4a der Brühlschule Neuler. Er hat für den „Zeitungstreff 2022“ den Park besucht.

Den Parkplatz findet man direkt an der Landesstraße von Böbingen nach Heubach, gleich nach dem Rewe-Markt. Zu Beginn der Wegstrecke kommt man an einem Veranstaltungsgelände vorbei, auf dem ab und zu Unterhaltungsprogramme stattfinden. An warmen Tagen findet man dort regelmäßig einen Crêpewagen mit Crêpes, Kaffee und anderen Getränken.

Wenn man weiterläuft, folgt ein großer Spielplatz mit vielen Klettermöglichkeiten und einer Rutsche. Im Sommer kann man direkt in den Klotzbach steigen um sich abzukühlen. Etwa hundert Meter weiter befindet sich beim Seniorenheim ein Platz mit Fitnessgeräten, die von allen Parkbesuchern benutzt werden dürfen.

Wenn man Lust hat, kann man noch einen Kilometer laufen und kommt zu einem Milchhäuschen, bei dem man Softeis, Wurst und Getränke kaufen kann. Der Rückweg führt durch den Wald. Dort gibt es eine Kugelbahn, einen Waldflipper, ein Drehpuzzle und schöne Holzfiguren.

Die Strecke beträgt, ohne den Abstecher zum Milchhäuschen, etwa eineinhalb Kilometer und ist auch sehr gut mit Kinderwagen zu laufen. Ein Besuch im „Park am alten Bahndamm“ lohnt sich zu jeder Jahreszeit.