„Zeitungstreff“: Ein schneller Flieger – der Steinadler

Mit dem Steinadler hat sich Robin Folberth aus der Klasse 4a der Brühlschule Neuler für den „Zeitungstreff 2022“ auseinandergesetzt.

Der Steinadler lebt in Nordamerika, Nordafrika, Asien und auch in Europa. In Deutschland nur in den bayerischen Alpen. Er hat ein dunkelbraunes Fell. Am Nacken ist sein Fell hellbraun oder gelbbräunlich. Die Augen sind dunkel und er hat einen dunklen Schnabel. Seine Beine sind befiedert.

Der Steinadler hat gelbe Füße mit starken Krallen. Er hat eine Flügelspannweite von 1,8 bis 2,3 Meter und kann 66 bis 100 Zentimeter groß werden. Das Weibchen kann bis zu 6,7 Kilogramm, das Männchen kann bis zu 4,6 Kilogramm schwer werden.

Der Steinadler kann eine Geschwindigkeit von bis zu 320 Kilometern pro Stunde aufnehmen. Seine Nahrung ist je nach Lebensraum anders, zum Beispiel Fische, kleine Säugetiere wie Ratten oder Kaninchen. Im Winter ist für die Steinadler Paarungszeit. Das Weibchen brütet im Frühjahr zwischen März und Juni. Nach einer Brutzeit von etwa 45 Tagen schlüpfen meist zwei Junge, von denen oft nur eines überlebt. Nach 80 Tagen verlassen die Jungvögel erstmals ihr Nest. Die Lebenserwartung liegt bei etwa 35 Jahren.