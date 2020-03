Zeitungstreff: Altersgerechte Zahngesundheit

Die Zahngesundheit ist wichtig. Rosalie Brenner aus der Klasse 4b der Brühlschule Neuler hat für den Zeitungstreff dazu einen Artikel verfasst.

Anja Brenner von der Regionalen Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit im Ostalbkreis ist Fachfrau für Zahngesundheit. Sie und ihre Kolleginnen Carmen Mayer, Edith Franzmann, Melanie Kraus und Regionalgeschäftsführerin Sabine Kraus-Maier besuchen Kindergärten und Schulen im ganzen Ostalbkreis und bieten altersgerechten Zahnputzun-terricht an. In Schulen gibt es meistens noch ein gesundes Pausenfrühstück. Die Arbeitsgemeinschaft bietet zudem verschiedene Aktionen an wie einen Stand beim Weltkindertag, bei der Remstal-Gartenschau und bei der Kontakta.

Anja Brenner macht die Arbeit mit Kindern Spaß, sie findet auch die Zahngesundheit bei Kindern sehr wichtig. Durch eine Zeitungs-Annonce fand sie ihre Arbeitsstelle. Dieses Jahr steht noch ein freudiges Ereignis ins Haus: Die Zahngesundheit feiert ihr 30-jähriges Bestehen mit einer Jubiläumswoche im September.