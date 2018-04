„Zacharias, der kleine Zahlenteufel“ gastiert in Neuler

Am vergangenen Mittwoch hat das Nimmerlandtheater Konstanz die Brühlschule in Neuler besucht und in der Schlierbachhalle das Musical „Zacharias, der kleine Zahlenteufel“ für die Kinder der ersten und zweiten Klassenstufe aufgeführt.

Zacharias bekommt Kopfschmerzen und Allergien von Zahlen. Er muss ganz heftig niesen, wenn er nur eine Zahl sieht! Deshalb sind alle Kinder aufgefordert, mit dem kleinen Zahlenteufel zusammen alle Zahlen aus der Welt zu schaffen. Denn eine Welt ohne Zahl ist das Paradies! Oder nicht? Zacharias bekommt drei Aufgaben, die er ohne Nutzung von Zahlen erfüllen muss.

Wenn ihm das gelingt, verschwinden alle Zahlen aus der Welt. Er lässt sich auf die Wette ein. Aber natürlich ist das unmöglich, auch wenn ihm die Kinder aus Neuler behilflich sind. Zum Schluss muss Zacharias akzeptieren, dass eine Welt ohne Zahlen nicht möglich ist. Mit Hilfe der Kinder beseitigt er das Chaos, welches er durch seinen Zahlenklau verursachte und verspricht im letzten Lied ein Matheprofi zu werden. Die Kinder lauschten der gelungenen Aufführung und den eingängigen Liedern mit nur einer Schauspielerin gespannt und unterstützen den Zahlenteufel mit der Stimme und ihren Bewegungen tatkräftig. Foto: Brühlschule Neuler