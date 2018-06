In seinem neuen Programm geht es Maddin Schneider nicht nur ums Lachen. Er gibt auch ganz praktische Lebenshilfe und Life-Style-Tips auf der Grundlage esoterischer Weisheitslehren. Meister Maddin hat versucht, die jahrtausendealte Weisheit Indiens mit uraltem Wissen aus Hessen zu verbinden. Am Samstag, 16. Mai, gastiert er um 20 Uhr in der Schlierbachhalle in Neuler. Jürgen Raab hat er erzählt, was das Publikum erwarten darf.

Am Samstag, 16. Mai, treten Sie in der Schlierbachhalle in Neuler auf. Was erwartet die Zuschauer?

Ein Inder-aktiver Workshop zum Mitmachen! Also praktisch Yoga für die Lachmuskeln.

Woher bekommen Sie die Inspirationen für ihre Programme?

Aus Alltagssituationen und eigenen Erlebnissen. Das Leben selbst ist die größte Inspiration.

Zur Entspannung raten Sie den Zuschauern das „Babbel-Yoga“, was genau ist das und wie funktioniert es?

Das Hessische ist eine sehr weiche Sprache; Babbele ist daher Wellness pur. Es lockert die Gesichtsmuskeln und tut der Seele gut.

Wie sieht es denn mit Sport aus? Praktizieren Sie auch privat Yoga und Ähnliches?

Ja, morgens vorm Frühstück den hessischen Sonnengruß: Helau!

Sie gastieren häufig in großen Städten wie Berlin, Stuttgart und Frankfurt. Jetzt treten Sie in Neuler auf, einer Gemeinde mit rund 3000 Einwohnern. Gibt es da für Sie Unterschiede?

Auf dem Lande sind die Menschen oft offener und begeisterungsfähiger. Die Figur Maddin ist ja auch eher ein ländlicher, bodenständiger Typ.

Ist das Ihr erster Auftritt in der Gegend?

Von Anfang an spiele ich viel und gerne in Baden-Württemberg, nette Leut und schöne Gegend!

Was wissen Sie über Neuler?

Von dem legendären Fastnachtsumzug hab ich gehört! Würd gerne mal mitlaufen!

Die Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung verlosen dreimal zwei Karten. Wer am Mittwoch, 6. Mai, um 16 Uhr schnell zum Hörer greift und die Nummer 07961/9888-67 wählt, geweinnt. Ansonsten gibt es Karten im Vorverkauf bei Lebensmittel Gaby Raab, Neuler, bei Juwelier Hunke, Ellwangen, und unter www.mv-neuler.de.