Wenn in der Schlierbachhalle Wunderkerzen brennen

Der Musikverein Neuler hat bei seinem diesjährigen Jahreskonzert ein wahres Feuerwerk der Klangviefalt abgebrannt. Die Musiker nahmen die Gäste mit auf eine abwechslungsreiche, höchst unterhaltsame Reise in der voll besetzten Schlierbachhalle.

Die Jugendkapelle Neuler, unter der Leitung von Dirigent Erwin Schwichtenberg, eröffnete den Abend mit dem beschwingten „Summernight Rock“. Und so fröhlich und gut gelaunt sollte es weitergehen mit Stücken wie dem Queen-Klassiker „Don’t stop me now“ oder auch dem pfiffigen „Colonel Bogey March“. Als dann auch noch „Hey Jude“ von den Beatles erklang, war das Publikum auf Betriebstemperatur. Im Saal wurden begeistert Wunderkerzen geschwenkt. Mit dem schwungvollen Stück „Counting Stars“ beschloss die Jugendkapelle einen starken Auftritt, für den es verdientermaßen tosenden Applaus gab. Natürlich musste der Nachwuchs danach noch einmal ran und zeigte mit seiner Zugabe „Party Rock Anthem“, dass man als Blasmusiker auch im Hip Hop und Pop zu Hause sein kann.

Danach übernahm die diesjährige Gastkapelle, der Musikverein Elchingen unter der Leitung von Dirigent Marcus Neber, das musikalische Zepter und eröffnete seinen Konzertteil mit „Fiskinatura“ von Thiemo Krass. Und so anspruchsvoll sollte es weitergehen, mit Titeln wie „Oregon“ aus der Feder von Jacob de Haan oder auch dem Solostück „You Raise me up“, bravourös vorgetragen von Robert Mahler am Tenorhorn, was beim begeistert mitgehenden Neulermer Publikum besonders viel Anklang fand. Nach großem Beifall und Zugaberufen ertönte von den Elchingern zum Abschluss noch der bekannte Konzertmarsch „Mars der Medici“. Den starken Gästen aus Elchingen standen die Darbietungen des Musikvereins Neuler, dirigiert von Erwin Schwichtenberg, im Anschluss in nichts nach. Die Neulermer starteten ihr Programm fulminant mit „Fireworks“. Mit diesem Stück wurde nicht nur ein musikalisches, sondern auch optisches Feuerwerk gezündet. Anschließend reisten die Musiker nach Spanien. „The Legend of Maracaibo“ entführte die Zuhörer zur einstmaligen Seeschlacht von Vigo. Nach dem wunderschönen Konzertmarsch „Salemonia“ stand Jazz auf dem Programm. Das als Solo für Vibraphon komponierte Stück „A Tribute to Lionel“ wurde von Daniel Bieg – unter Begleitung des Musikvereins – souverän vorgetragen.

„Tanz der Vampire“ zum krönenden Finale

Dem zeitlosen Meisterwerk „Porgy and Bess“ folgten mit „Spanish Fever“ nochmals aufregende, lateinamerikanische Klänge. Mit dem letzten Vortrag wurde schließlich echte Musicalatmosphäre in die Schlierbachhalle gezaubert. Der „Tanz der Vampire“ ließ keine Wünsche offen. Vor dem Ambiente der eigens für diesen Abend gebauten Schlosskulisse spielte der Musikverein die wunderschönen Melodien dieser Geschichte. Die in originalgetreue Kostüme gehüllten Gesangssolisten Andreas Bieg und Julia Hadlik brachten die Zuhörer zum Träumen. Der Musikverein Neuler läutete zum Abschluss für die begeisterte Menge dann noch mit „Christmas Fantasia“ den Advent ein.