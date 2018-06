Von Mundart bis a cappella

Seit Sommer 2002 gibt es den „Verein Neulermer Kulturscheune Farrenstall“ – im zwölften Jahr kümmert sich also das Team um kulturelle Veranstaltungen in Neuler und hat sich damit weit über die Grenzen des Ostalbkreises hinaus einen Namen im Kleinkunstbereich gemacht. Der Erfolg ist für den Verein Verpflichtung, den treuen Besuchern entgegenzukommen, aber auch neue zu gewinnen. Das neue Programm bietet für jeden Geschmack etwas, ein Wiedersehen mit bereits bekannten Gesichtern eingeschlossen.

Los geht es im Mai. Da stehen „Rock und Rollinger“ auf der Bühne. Die beiden Vollblutmusiker setzen ausschließlich auf Mundartrock, weil „Hochdeutsch war gestern ihr Credo ist“. Komik und Klamauk hat sich die A-cappella-Gruppe „Comedia Vocale“ auf ihre Fahne geschrieben. Zusammen mit eigenen Arrangements sind sie am 18. Juli im Farrenstall zu Gast. Ein alter Bekannter in Neuler ist Bernd Kohlhepp, alias „Hämmerle“. Seit 25 Jahren ist er der vielfach ausgezeichnete Kultschwabe und schließt die erste Halbzeit am 17. September ab.

In „Notausgang gesucht“, begibt sich am 4. Oktober Thomas Schreckenberger auf kabarettistische Fluchtversuche. Ihm folgen am 22. Oktober mit „Dui do on de Sell“, Petra Binder und Doris Reichenauer, die selbst ernannten Kaiserinnen des Mundartkabaretts mit ihrem Programm „Wechseljahre“. Schließlich heißt es bei der Combo Alesi schon am 21. November „Es weihnachtet schwer“ – ein besinnliches und unterhaltsames Weihnachts-Special.

Karten für das neue Jahresprogramm, sowie für die einzelnen Veranstaltungen gibt es bei Gaby Raab, Lebensmittel „um’s Eck“ in der Hauptstraße 12, tagsüber unter 07961 / 9339990 oder kontakt@farrenstall.de. (vo)