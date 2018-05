Vier Tage Volksfest mit dem MV Neuler

Schleppertreffen, Fahnenträger-Meisterschaft und eine Menge Blasmusik: Das Frühlingsfest des Musikvereins Neuler hat für Riesenstimmung unter den Gästen gesorgt. Der Sieger der Fahnenträger-Meisterschaft 2018 heißt TV Neuler.

An vier Tagen herrschte richtige Volksfeststimmung in Neuler. Das Frühlingsfest des Musikvereins Neuler lockte Tausende Besuchern in die Schlierbachhalle. Rainer Schreckenhöfer, Vorsitzender der Musiker, war zufrieden: „Das ist schon gigantisch, was an diesen vier Tagen hier bei uns in Neuler los war.“ Bereits zu Beginn des Frühlingsfestes am Vatertag ließen es die Organisatoren beim MV Neuler in puncto Unterhaltung richtig krachen. Beim „Sauschätza“ konnten die Besucher einen Tipp zum Gewicht des Ferkels abgeben. „Das gibt es wirklich nicht. Schon wieder hat der gleiche Gast wie letztes Jahr den richtigen Tipp abgegeben und das kleine Schweinchen als Hauptpreis gewonnen“, wunderte sich Schreckenhöfer.

Bei der Fahnenträger-Meisterschaft in der Schlierbachhalle war jedoch keine Gesetzmäßigkeit zu erkennen. Während vor vier Jahren die Sangesliebe Bronnen den Pokal mit nach Hause nahm, war es heuer der TV Neuler. Das Fahnenträger-Team vom Sportverein ließ seine Konkurrenten vom MV Neuler, der Feuerwehr und der Neulermer Narren weit hinter sich. Beim Dosenstapeln, Lieder-nach-zwölf-Takten-erraten und Plastikbecher mit Luftballons von der großen Tischtheke blasen, war der TV Neuler am geschicktesten. Am Freitag sorgte die Frühlings-Kult-Nacht mit High Life für Stimmung in der Schlierbachhalle. Am Sonntag fand dann das Schleppertreffen statt. Und es wurde zu einem Erfolg. „Ich wäre ja schon mit 30 Schleppern zufrieden gewesen“, meinte Schreckenhöfer. Am Ende waren es weit mehr als 80 Schlepper und Traktoren – sehr zur Freude der vielen Besucher. Die Schlepper kamen aus der ganzen Region, zum Beispiel die Deutz-Freunde aus Rainau-Saverwang, Oldtimer-Freunde Hüttlingen, Bulldog-Freunde Eggenrot, Schlepperfreunde Neuler und noch viele mehr. Für die musikalische Unterhaltung am Frühlingsfest sorgten neben der Neulermer Jugendkapelle auch die Musikvereine Jagstzell und Schrezheim.