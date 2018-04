Uwe Nagel hat eine große Lücke hinterlassen

Im Rahmen der Hauptversammlung des Turnvereins (TV) Neuler haben die Mitglieder dem Vorsitzenden Uwe Nagel gedacht, der nach langer und schwerer Krankheit am 8. März verstorben ist. Sein enormes Engagement hinterlasse große Spuren beim Turnverein. Durch seinen Tod sei eine Lücke entstanden, die nie mehr geschlossen werden kann, sagt der stellvertretende Vorsitzende Volker Rembold.

Nach diesen bewegenden Worten lobte Rembold das gesellschaftliche Leben des Turnvereins, dessen Mitgliederzahl leicht angestiegen sei. Darüber hinaus wurden zwei neue Gruppen in der Turn- und Leichtathletikabteilung aufgenommen.

In sportlicher Hinsicht konnten die gesteckten Ziele in allen Sportabteilungen zum größten Teil erreicht werden. Besonders hervorgehoben wurde die sportliche Leistung von Linda Henninger, die den württembergischen Meistertitel bei den Juniorinnen im deutschen Sechskampf errungen hatte. In finanzieller Hinsicht konnten trotz kostenintensiver Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen die bestehenden Verbindlichkeiten um einen erheblichen Betrag weiter reduziert werden. Dadurch sei der TV Neuler weiterhin schuldenfrei.

In ihrer Rede ging Bürgermeisterin Sabine Heidrich auf das Vereinstreiben, die Erfolge des Turnvereins, die Sportstättenplanung und die Bedürfnisse des Vereins ein. Anschließend bedankte sich Volker Rembold bei dem langjährigen Mitglied und ehemaligen Bürgermeister Manfred Fischer für die gute Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde Neuler und dem Turnverein in den vergangenen 32 Jahren.

Mitglieder geehrt

Im Rahmen der Hauptversammlung wurden auch Mitglieder für ihre jahrelange Zugehörigkeit und ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten im Verein geehrt. Die Vereinsnadel in Bronze erhielten 16, die Vereinsnadel in Silber sowie in Gold jeweils 11 Vereinsmitglieder. Ebenso konnte der TV Neuler Karl Brunner als neues Ehrenmitglied begrüßen. Ehrenurkunden erhielten Alois Hadlik (70 Jahre) und Paul Lutz (75 Jahre).

Bei den Wahlen wurde das Vorstands-Team bestehend aus Volker Rembold und Matthias Fuchs einstimmig gewählt. Die weiteren Ämter wurden wie folgt besetzt: Maria Rembold (Kassiererin), Joachim Hügel und Julia Ohr (Beisitzer im Vereinsausschuss), Tobias Emer (Abteilungsleiter Fußball), Norbert Hügel (Abteilungsleiter AH-Fußball), Georg Schüll (Abteilungsleiter Tennis), Julian Kohler (Jugendwart Tennis), Thomas Schreckenhöfer (Jugendleiter Tischtennis), Tobias Michel und Oliver Schweizer (Kassenprüfer) und Markus Bieg (Fahnenträger).