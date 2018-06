„Mach mal Urlaub“ – so lautet das Motto beim Konzert des Gesangvereins Ramsenstrut, dass am Samstag, 9. Juni, ab 20 Uhr in der Schlierbachhalle in Neuler stattfindet. Mit Männerchor, dem neu gegründeten Knabenchor volles Rohr, den Kindern der Schlierbachkids und der Kochen Clan Pipe Band wollen die Sänger ihre Gäste in Urlaubstimmung bringen. Außerdem gibt’s eine Premiere: Der Knabenchores volles Rohr mit 24 jungen Männern zwischen 14 und 30 Jahren hat seinen ersten Auftritt unter Dirigentin Andrea Seibold.