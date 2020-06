Unbekannte lösen Radmuttern an geparktem Fahrzeug

Unbekannte haben am Dienstag zwischen 6 und 17.30 Uhr die Radmuttern eines Fahrzeugs gelöst, das in der Ziegeleistraße in Neuler abgestellt war. Der 39-jährige Halter des Mercedes bemerkte während der Fahrt, dass sein Fahrzeug manipuliert worden war. Als er nachsah, stellte er fest, dass von fünf Radmuttern nur noch zwei vorhanden waren. Das Polizeirevier Ellwangen bittet um Hinweise unter der Rufnummer 07961 / 9300.