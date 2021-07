Trauer um Bernhard Schreckenhöfer

Am 4. Juli ist der Ehrenvorsitzende des Liederkrenzes Neuler, Bernhard Schreckenhöfer, im Alter von 81 Jahren verstorben. Bereits mit 14 Jahren trat Schreckenhöfer 1953 dem Liederkranz Neuler bei. Von 1964 bis 1988 war er Vorsitzender des Vereins, danach wurde er zum Ehrenvorstand ernannt. Überörtliche Veranstaltungen wie das 125-jährige Vereinsjubiläum und Waldbundsängerfeste wurden unter seiner Regie erfolgreich abgehalten. Das gesellige Leben im Verein kam nie zu kurz. Bernhard Schreckenhöfer war ein Mann der Tat und ein Mann der Verantwortung. Aufgrund seines langjährigen ehrenamtlichen Engagements bekam er am 22. März 1987 in Neuler die Landesehrennadel der Eugen- Jaekle-Sänger verliehen, eine weitere Ehrung des Schwäbischen Chorverband folgte im Jahr 2013 für 60 Jahre aktive Sängertätigkeit. Der Liederkranz Neuler wird sein Andenken immer in ehrender Erinnerung bewahren.