The Hooters sind zurück in „The Pampa“

Nach ihrem grandiosen Auftritt beim Gruabarock 2016 freuen sich die Musiker der weltbekannten US-amerikanischen Rockband The Hooters bereits auf ein Wiedersehen mit ihren Fans in Neuler. Am Freitag, 27. Juli, und Samstag, 28. Juli, ist wieder Rock in der „Gruab“ von Neuler angesagt.

Gerüchten zufolge, waren The Hooters vor ihrem ersten Auftritt 2016 in Neuler, sehr skeptisch, ob in „The Pampa“ überhaupt ein ordentliches Konzert zustand kommen kann. Die Weltstars konnten es sich überhaupt nicht vorstellen, vor kleinem Publikum auf einer Bühne mitten im Wald zu spielen. Das Ende vom Lied war: Die Musiker der weltbekannten US-amerikanischen Rockband waren von der Stimmung und der einmaligen Atmosphäre beim „Gruabarock“ völlig von den Socken – und fragten nun von sich aus an, ob sie 2018 nochmals kommen dürften.

Ein Ritterschlag für die Organisatoren

In diesem Jahr befinden sich die The Hooters auf ihrer „Give The Music Back Tour“ durch Deutschland und treten dabei in so großen Städten wie Köln, Bochum, Berlin, Nürnberg und eben auch Neuler im Ostalbkreis auf. „Das Management der Band hat bei uns nachgefragt, ob wir die Jungs nochmals bei uns haben wollen. Das hat keine großen Beratungen in unserem Organisationsteam ausgelöst. Selbstverständlich wollen wir das“, sagt Steffen Weber, einer der Mitorganisatoren von „Gruabarock“. Für das kleine Open-Air-Festival im Ostalbkreis ist dies natürlich wie ein Ritterschlag.

Was der „Gruabarock“ aber in diesem Jahr noch an weiteren Bands auffährt, ist wieder allererste Sahne. Am Freitag, 27. Juli, legt das Open-Air-Festival gleich mit drei Bands los. Es spielen Life’n Nature, eine alternative Rockband aus Aalen, The New Roses, eines der spannendsten und erfolgreichsten neuen Rock Acts aus Deutschland und Alex im Westerland, die sich der Musik von den Ärzten und den Toten Hosen verschrieben haben.

Am Samstag, 28. Juli, heißt es für alle Gruabarock-Fans nur keine Müdigkeit vorschützen. Es kommen nämlich The Seer, eine deutsche Folk-Rock-Band, die allein für sich schon die ganze Waldbühne rocken könnten. The Hooters werden anschließend sicherlich ein gut bestelltes Feld vorfinden und dem Festival-Volk zur Belohnung noch einen so richtig auf die Ohren geben. Ab jetzt heißt es aber für die Fans aufmerksam zu sein. Da die Sandgrube nur ein begrenztes Platzangebot bietet, sollten sich Interessierte ihre Tickets sehr zeitnah sichern.