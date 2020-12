Stuckateurbetrieb Lang ehrt seine langjährigen Mitarbeiter

Der Stuckateurbetrieb Lang in Neuler hat Mitarbeiter für ihre langjährige Treue geehrt. Aufgrund der Corona-Pandemie fand die Übergabe der Urkunden am vergangenen Freitag, nicht wie gewohnt, während der jährlichen Weihnachtsfeier statt, sondern in kleiner Runde.

In diesem Jahr gab es gleich zwei Ehrungen für Mitarbeiter, die bereits seit 35 Jahren im Unternehmen beschäftigt sind: Josef Egetenmaier (links im Bild) und Bernhard May (rechts im Bild). Geschäftsführer Edmund Erhardt (Mitte im Bild) betonte in seiner Ansprache, dass die Feierlichkeit bei nächster Möglichkeit nachgeholt wird. Er hob weiterhin hervor: „Heutzutage ist es nicht mehr selbstverständlich, seinem Arbeitgeber so lange treu zu sein.“ Er dankte Egetenmaier und May für ihre kontinuierliche Treue und Mitarbeit sowie tatkräftige Unterstützung in den vergangenen Jahren.

„Mit Ihrem angeeigneten Wissen und Ihrer Arbeit haben Sie wesentlich zum Erfolg unseres Unternehmens beigetragen“, sagte Erhardt. Im Hinblick auf die Corona-Krise machte er klar: „Ein gut funktionierendes Team ist essenziell, um gemeinsam auch schwierige Situationen zu meistern.“