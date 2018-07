Spezialfahrzeug kippt um: 100.000 Euro Schaden und ein Verletzter

Ein Leichtverletzter und hoher Sachschaden von rund 100 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich auf der Landesstraße 3233 zwischen Neuler und Burkhardsmühle ereignet hat. Am Donnerstag gegen 8 Uhr kam das Spezialfahrzeug eines 37-Jährigen auf einer Ölspur ins Schlingern, drehte sich und kippte auf die Seite, ehe es am Fahrbahnrand zum Liegen kam. Der 37-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden.

