Spendenaufruf: Schwester Isabel bittet um Hilfe für Kinder in Equador

Schwester Isabel ist gebürtig aus Neuler und arbeitet seit 48 Jahren in Ecuador. Zuerst auf einer Missionsstation. Vor 25 Jahren gründete sie eine Stiftung und ein Kinderheim, das sie auch leitet. Jetzt hat sie unserer Zeitung einen Bericht über die verzweifelte Lage in der Pandemie geschickt.

„Während meiner 48-jährigen Missionstätigkeit in Ecuador habe ich viel Leid, Not, Hunger und Elend mitgelebt. Aber die derzeitige verzweifelte Lage überbietet dies alles und ist in Deutschland unvorstellbar. Wer hätte gedacht, dass dieser einschneidende Einfluss weltweit von einem kleinen Virus ausgehen würde“ so schreibt Schwester Isabel. „Vor einem Jahr begann ein Wirbelwind der Ansteckung, die noch kein Ende nimmt. Täglich kommen Nachrichten von vielen Todesfällen und oftmals haben die Armen kein Geld für eine Behandlung und bezahlen es mit ihrem Leben.“ In vielen Familien seien Lücken entstanden, weil sie die Krankheit nicht überstanden haben. Die ohnehin schlechte finanzielle Landeslage verstärke sich derzeit in krasser Weise: Die Arbeitslosigkeit nimmt zu, Geschäfte müssen schließen, der Tourismus ist eingetrocknet. „Viele Familien haben nicht einmal das Existenzminium. Es gibt keine staatlichen Hilfen oder Sozialleistungen. Tausende von Kindern sind seit über einem Jahr nicht in die Schule gegangen. Eine Impfung ist ein Traum in weiter Ferne.“

Schwester isabel beschreibt die Situation in dem von ihr geleiteten Kinderheim: „Mitten in diesem Geschehen wohnen die Kinder unseres Kinderheimes hinter dem grossen Eingangstor wie auf einer geschützten Insel. Im Moment haben wir 80 Kinder und Jugendliche. Alle kommen aus einer „Familienhölle”: großer Vernachlässigung ausgesetzt, verletzt mit Misshandlungen, ausgebeutet und vergewaltigt, geprägt vom Leben mit drogensüchtigten Eltern, angeschlagen vom Einblick in das Prostitutionsmilieu ihrer Mutter, unternährt im dritten Grad, „verkauft” mit 13 Jahren vom eigenen Vater für sexuelle Ausbeutung. All das ist nur ein kleiner Auschnitt von den traurigen Kinderleben. So kommen sie alle im Kinderheim an, aufgenommen in unseren Armen und in unserem Herzen. Es beginnt dann ein langer Weg der Heilung von Innenwunden, der Änderung von Verhaltensweisen, Einflussnahme in den Sprachschatz und langwierige Lernprozesse von Sozialverhalten, Schulkenntnissen und Werten, die sie bisher nicht gekannt haben. Die Umstrukturierung von diesen jungen Menschenleben nimmt unsere ganze Zeit und unsere Kraft in Anspruch. Es braucht unsere ständige Gegenwart, auch des Nachts bei Weinanfällen, bei erneutem Erleben von der Vergangenheit mit Träumen. Wir, die wir eine Mutteraufgabe übernommen haben und dafür unsere Leben für sie hingeben, brauchen viel mehr Kraft und Geduld als man eigentlich hat. Täglich, alle Stunden, muss die Liebe die Quelle sein für alles was jeden Tag zu tun ist. Nur die Liebe kann heilen, erziehen, um ein neues Leben und neue Zukunft möglich zu machen. Es wäre so viel zu erzählen, es reichte aus für ein Buch, aber das soll ja nur ein Einblick sein.

Dieses Jahr hat außer der Pandemie die Präsidentenwahl des Landes einen negativen Einfluss, besonders für unser Heim. Die Wahl war im April. Bis die neue Regierung dann alle Leitungsfunktionen neu besetzt und dann vielleicht endlich ihren finanziellen Verpflichtungen nachkommt, weiß man nicht. Wir haben in diesem Jahr noch keine Auszahlung bekommen. Diese Hilfe bezieht sich aber nur auf Lebensmittel und auf Löhne. Wir müssen aber trotzdem für das Essen für unsere Kinder sorgen, auch für das teure Trinkwasser und das Milchpulver für unsere vielen Säuglinge und Kleinkinder. Damit wir durch diese harte Zeit finanziell durchkommen können, brauchen wir dringend Hilfe. Wer aus meiner alten Heimat würde mir gerne helfen? Jetzt in der Pandemie, wo man eigentlich viel mehr das Leben schätzen kann, sollte niemand jene vergessen, mit denen man teilen kann und teilen sollte.“

Wer möchte Schwester Isabel unterstützen?

