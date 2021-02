Senior stößt beim Einbiegen mit anderem Fahrzeug zusammen

Ein 85-jähriger Autofahrer ist am Sonntag in Neuler beim Einfahren in die Hauptstraße mit dem Wagen eines 31-jährigen Mannes zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich gegen 11.15 Uhr. Die Polizei geht von Unachtsamkeit als Unfallursache aus. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.