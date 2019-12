Schulchor des Friedrich-Schiller-Gymnasiums Marbach begeistert in Neuler

Einen gelungenen Auftritt hat der Schülerchor des Friedrich-Schiller-Gymansiums Marbach in der Pfarrkirche Neuler hingelegt. Der Chor des Jahres 2019 hat zugunsten des Förderverein der Sport- und Schlierbachhalle Neuler gesungen.

Ein ganz besonderer Chor war zu Gast in Neuler. Im Rahmen des Adventskonzerts in der Pfarrkirche von Neuler traten der Chor des Jahres, nämlich die Gesangsklassen sechs und sieben des Friedrich-Schiller-Gymnasiums aus Marbach auf. Beim Carl-Friedrich-Zelter-Chorwettbewerb des Schwäbischen Sängerbundes in Heilbronn war der Schulchor für seinen stimmungsvollen Auftritt mit dem Titel „Chor des Jahres“ belohnt worden. Die Leitung des Chors hatte die aus Neuler stammende Lehrerin Sybille Schmid. An der Orgel und am Klavier begleitete ihr Mann, David Johannes Schmid, den Kinderchor.

Mit ihrem gefühlvollen Auftritt begeisterte das über 40-köpfige Chor-Ensemble sein zahlreiches Publikum in der Pfarrkirche. Die ansprechende Mischung aus Gesang und Lesungen von Gedichten und kleinen Geschichten bekannter Autoren und Dichter gefiel dem Publikum, welches dem Chor immer wieder Zwischenapplaus spendete.

Instrumentale und gesangliche Soloeinlagen rundeten das Adventskonzert ab und hinterließen bei den Zuhörern einen bleibenden Eindruck. Für den Auftritt der Schülerinnen und Schüler des Friedrich-Schiller-Gymnasiums Marbach wurde kein Eintritt verlangt, Spenden waren aber willkommen. Diese gingen zum einen Teil zugunsten des Förderverein Sport- und Schlierbachhalle Neuler und sozialer Projekte in Indien.