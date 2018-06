Schade um die Galerie

Die Entscheidung für die neue Zweifachsporthalle ohne Zuschauergalerie ist für den Gemeinderat in Neuler sicher nicht einfach gewesen. Dennoch ist der Entschluss schade.

Die Verschuldung möglichst gering zu halten und die Kontrolle des pfleglichen Umgangs mit öffentlichem Geld, ist eine seiner Hauptaufgaben. Vor allem, wenn es auf dem Bau so boomt, dass derzeit jährliche Preissteigerungsraten von zehn Prozent normal sind. Außerdem muss er noch eine sanierungsbedürftige Schlierbachhalle und die Brandschutzsanierung der Grundschule im Auge behalten.

Andererseits ist eine Zuschauergalerie mehr als ein i-Tüpfelchen in einer zeitgemäßen Halle. Bei rund sechs Prozent Mehrkosten schlug auch die Bürgermeisterin die Verwirklichung der Galerie vor, in der Hoffnung, „dass die Vereine in der Zukunft die neuen Möglichkeiten nutzen und für Sportler wie auch für Zuschauer attraktive Veranstaltungen stattfinden können“. Diese Perspektive ist jetzt weg, ein nachträglicher Galerieeinbau ist nicht möglich. Eigentlich doch ein bisschen schade.