Sarkasmus pur: Kabarettist Stefan Waghubinger trat im Farrenstall Neuler auf

Stefan Waghubinger hat es als Kabarettist ganz nach oben geschafft, ausgezeichnet mit dem Goldenen Stuttgarter Besen und örtlich auf den Dachboden seiner Eltern. Hier im entsprechenden Bühnenambiente findet er neben allerlei Gerümpel die Überbleibsel seines Lebens. Und damit findet er den, der er mal war, den, der er mal werden wollte und den, der er ist.

Zwischen diesen Positionen philosophierte der Kabarettist mit seinem Programm „Jetzt hätten die guten Tage kommen können“ im Farrenstall in Neuler tiefgründig und mit subtilem Wortwitz. Zwar erntete er immer wieder mit spitzen Pointen heiteres Lachen, doch viele seiner Betrachtungen lagen auch schwer im Magen und trafen ins Schwarze.

Zynisch und geistreich

Waghubinger ist Österreicher, lebt aber seit fast 30 Jahren in Stuttgart. Er verbindet österreichisches Jammern und Nörgeln mit deutscher Gründlichkeit. Er ist tieftraurig und zugleich zum Brüllen komisch, banal und zugleich verblüffend geistreich, zynisch und zugleich warmherzig. Vor allem aber ist er eins: verdammt gut! Er weiß, wie er sagt, oft im voraus was passiert und dann kommt es doch anders und er findet, es wäre von Vorteil, wenn man sich selber kennt, dann kann man sich auch nicht enttäuschen.

Zynisch sind die Geschichten aus seiner Kindheit wie die von den herrlich duftenden Blumen in der Ecke neben dem Mülleimer. Nachdem er sie seiner Mutter zum Geburtstag schenkte, kam dann die Enttäuschung, dass dies der Duft des Mülleimers war. Oder als er von der unendlichen Welt des Weltraums träumte und sich die Bomberjacke von Captain Kirk vom Raumschiff Enterprise zu Weihnachten wünschte und seine Mutter ihm diese dann schwarz-gelb gestrickt hatte und er sich vor dem Spiegel als Biene Maja wiederfand. Solche Sachen halt und noch viel mehr, wie die Sache mit dem Haar in der Suppe und herrliche Pointen wie „Plötzlich hat man keinen Boden mehr unter den Füßen und dann hat man Angst ohne Grund“.

Sarkasmus in vollen Zügen

Stefan Waghubinger jammerte auf höchstem Niveau. Der 53-jährige Oberösterreicher, im früheren Leben studierter Theologe, Kinderbuchautor und Theaterpädagoge, ist auf der Bühne ein Spätberufener, brachte er doch erst vor sechs Jahren sein erstes Soloprogramm heraus. Nach fast 1000 Vorstellungen im Inland und deutschsprachigen Ausland ist er aber mit seinem jetzigen Programm ausgebucht mit Reservierungen bis 2021.

Über zwei Stunden lang hing das Publikum im ausverkauften Farrenstall förmlich an seinen Lippen, obwohl er es einem nicht leicht gemacht hat in seinem philosophisch satirischen Seminar. Im Interview hat er dann zugegeben, dass er auf dem Dachboden dann doch den Stefan gefunden hat, der er ist. Und das mit dem Haar in der Suppe hat er auch erklärt. „Ja, du findest eins, wenn du danach suchst, weil immer eins drin ist … im Leben und in der Suppe!“