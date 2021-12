Sammeln fürs Hospiz: Noch ein klein wenig Glück, bevor es in den Sternenhimmel geht

Gioacchino „Joe“ Colletti ist den meisten als Fußballer beziehungsweise als spielender Trainer auf der Ostalb bekannt. Aktuell trainiert er den TV Neuler, der in der Bezirksliga nach der Hinrunde Zweiter ist, punktgleich mit der favorisierten SG Bettringen.

Der Aalener, der in Schwäbisch Gmünd wohnt, definiert sich allerdings nicht nur über den Fußball, gerade als gebürtiger Italiener steht die Familie natürlich an erster Stelle – insbesondere natürlich seine Kinder. Nun möchte er aber auch für andere Kinder da sein. So tritt er aktuell nicht als kickender Trainer in Erscheinung, sondern als Spendensammler. Über 7000 Euro hat er bereits eingesammelt, die Summe geht komplett an das Kinder-Hospiz in Ulm. 10 000 Euro sollen es werden.

Alles beginnt beim Ausmisten

Ende November hatte er mit seiner Frau gemeinsam den Hobbykeller ausgeräumt. „Das machen wir einmal im Jahr, um dann Kleider ans Rote Kreuz zu spenden“, erklärt der Ex-Profi. Seiner Frau Marianna fiel dann eine „besondere Box“ mit alten Trikots in die Hände. „Sollen wir die wegschmeißen oder verschenkst Du die?“, fragte sie augenzwinkernd. Nahezu entsetzt schüttelte er den Kopf, wie konnte sie nur auf solch eine Idee kommen? Dann aber dachte er nach. „Ich ziehe diese Trikots ohnehin nicht mehr an und ob meine Kinder später einmal ein 20 Jahre altes Trikot tragen möchten, wenn es auch vom Papa ist, bezweifle ich“, so Colletti schmunzelnd.

Wegschmeißen ist keine Option

Da ob der schönen Erinnerungen Wegschmeißen keine Option darstellte, hatte er sich überlegt, ein Trikot auf seinem Facebook-Kanal zu posten, um es an den Meistbietenden zu versteigern. Bei über 2000 virtuellen Freunden würde doch sicherlich einer dabei sein, der ein solches Trikot ersteigern würde, so sein Gedanke. Ein altes Trikot des SSV Ulm hatte er ausgewählt. Oliver Felk, ein Fan des heutigen Regionalligisten, hat es schließlich ersteigert – für 130 Euro. „Ein großartiger Betrag, aber damit wollte ich nicht zu irgendeiner Organisation gehen. Ich bin Fußballer, plötzlich war mein Ehrgeiz geweckt und ich setzte mir 1000 Euro zum Ziel“, erinnert sich der 36-Jährige.

Trikot persänlich übergeben

Colletti fuhr nach Ulm, übergab das Trikot persönlich. Diese erste Übergabe dokumentierte er mit allerlei Fotos und Texten auf Facebook – und das brachte schließlich den Stein ins Rollen. Als Organisation, die das Geld bekommen sollte, hatte er ein Hospiz in Ulm ausgemacht, da dort auch der erste Käufer herkam. Dort wird der Fokus auch auf Kinder und Jugendliche und deren Angehörige gelegt. Auch darüber schrieb er bei Facebook, berichtete von den Kindern vor Ort. „Plötzlich meldeten sich zig Leute bei mir und haben gefragt, ob sie etwas spenden können. Sie wollten kein Trikot, sie wollten einfach nur spenden“, war Colletti positiv überrascht. Teils mit tränenerstickter Stimme hätten einige Menschen angerufen, so gerührt waren sie von der Geschichte Collettis, die er fortan auf seinem Kanal fortschrieb.

Idee weiterentwickelt

Der Deutsch-Italiener hatte indes seine Idee weiterentwickelt, weitere Utensilien aus seiner Aktivenzeit – viel hat sich hier vor allem vom VfR Aalen und dem SSV Ulm angesammelt – wollte er über Facebook versteigern. Die Geschichte nahm ihren Lauf. „Wie sagt man doch so schön: Das ging dann plötzlich viral.“ Und wie. Im Vorfeld erkundigte er sich, ob so etwas überhaupt möglich sei und wie man so etwas anstelle. Schließlich landete er bei Claudia Schumann, der Geschäftsführerin des Hospiz. Sie erzählte ihm, um was es in einem Hospiz geht, wie die Arbeit vor allem mit den Kindern aussieht und dass sich viele Kinder häufig nur etwas Zeit wünschen würden. „Mir sind während ihrer Erzählungen die Tränen runtergekullert, dagegen konnte ich gar nichts machen. Sie sagte, dass sich die Kinder nie etwas Besonderes wünschen, ehe sie in den Sternenhimmel kommen würden.“ Diese Formulierung werde er nie vergessen. Schumann fragte zwischendrin, ob er noch am Apparat sei. Das war er, doch seine Stimme war tränenerstickt, sprechen konnte er nicht.

Es sind nur kleine Wünsche

Einige Wünsche gab es dann doch: Eine Reitstunde beispielsweise oder noch einmal die Profis vom FC Bayern München sehen. „Viele haben gefragt, warum das Geld nun ausgerechnet nach Ulm gehe. Denen erzähle ich diese Geschichte. Hier geht es um Kinder. Selbst, wenn das Geld für Kinder nach Hamburg ginge, wäre das in Ordnung“, sagt Colletti. Jeder kann spenden, was er möchte. Colletti freut sich auch über 20 Euro, er freut sich aber auch über die 1118,97 des TSV Großdeinbach, die sein Trainerkollege und Freund Patrick Wahl organisiert hat. Es war der bislang höchste Einzelbetrag. In Summe hat er nunmehr über 7000 Euro eingesammelt, doch sein Ehrgeiz hat ihn längst wieder gepackt: Jetzt möchte er die 10 000er-Marke knacken. „Ich hätte nie damit gerechnet, dass es solch eine Summe werden könnte. Aber jetzt möchte ich diese Hürde schaffen, für die Kinder“, so der Kicker.

Zu Gast beim SSV Ulm

Am Mittwoch, in der Halbzeit des Regionalligaspiels zwischen dem SSV Ulm und Sonnenhof Großaspach, ist Colletti zu Gast und wird via Livestream über diese Aktion sprechen. Der Verein hatte Wind von seiner Spendenaktion bekommen. Am 23. Dezember wird er schließlich dem Hospiz das Geld übergeben – idealerweise eine Summe im fünfstelligen Bereich. Ein bisschen Zeit bleibt ihm dafür noch.