Rock-Band Zylinderkopf spendet an Segeltaxi

Die Schwaben-Rock-Band Zylinderkopf aus dem Ostalbkreis hat einen Teil der Einnahmen aus einem Konzert in der Burghardsmühle bei Neuler an die Benefizaktion Segeltaxi gespendet. Vor knapp zwei Jahren formierte sich die Band Zylinderkopf neu und spielt seither in der Besetzung Manne (dr), Alex (git) und Mini (bass). Coronabedingt waren in dieser Zeit nur ganz wenige Auftritte möglich. Auch für die Benefizaktion Segeltaxi begann mit Corona eine lange Durststrecke.

Seit 2009 organisiert Segeltaxi Veranstaltungen und konnte damit sehr viele Spenden unter anderem aus den Auftritten von Musikern generieren. „Kunst und Benefiz sind ein gut funktionierendes Gespann, von dem alle Beteiligten profitieren. Ohne Kunst kein Benefiz“ resümiert der Segeltaxi-Organisator Lothar Schiele die letzten anderthalb Jahre.

Umso schöner ist es, wenn es beherzte Wirte gibt, die trotz erhöhtem Aufwand Veranstaltungen ermöglichen. In der Burghardsmühle bei Neuler konnte Zylinderkopf im Sommer ein Konzert spielen. Einen Teil der Einnahmen, 250 Euro, spendeten sie an Segeltaxi. Die Spenden kommen schwer kranken Kindern und ihren Familien zugute. Über die Aktion „Segeltaxi – Familien aufs Boot“ wird betroffenen Familien eine betreute Schiffsreise ermöglicht.