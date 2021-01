QAnon-Banner am Neulermer Rathaus entdeckt

Ein Stoffbanner mit aufgesprühtem „QAnon“-Symbol hat am Dienstagmorgen für Aufregung in der Neulermer Verwaltung gesorgt. „Diese Botschaft versteht wirklich niemand“, hieß es aus dem Rathaus, nachdem die Stoffbahn abgehängt und entsorgt wurde.

Die Verwaltung erstattete gleichzeitig Anzeige gegen Unbekannt bei der Polizei. Vor einigen Wochen hatten auf dem Ipf bei Bopfingen ähnliche Symbole, die in den Schnee gezeichnet worden waren, für Unverständnis und Kopfschütteln gesorgt.

QAnon oder kurz Q nennt sich eine US-amerikanische Gruppierung, die seit einigen Jahren Verschwörungstheorien im Internet verbreitet. Anhänger von QAnon waren auch am 6. Januar an der zeitweiligen Besetzung des Kapitols in der US-Hauptstadt Washington beteiligt.

Anhänger dieser Ideologien beteiligen sich auch in Deutschland an Demonstrationen gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie.