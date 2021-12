Prominente Unterstützung für Colletti: Arsenal-Profi Kolasinac hilft bei Spendenaktion

„Joe“ Collettis Spendenaktion läuft noch einige Tage. Wer sich beteiligen möchte, der kann sich via Facebook mit Colletti in Verbindung setzen.

Die Spendenaktion von TV Neulers Spielertrainer Giaocchino „Joe“ Colletti für das Kinder Hospiz in Ulm nimmt immer weitere Ausmaße an. Wir erinnern uns: mit einem versteigerten Trikot des SSV Ulm, das für 130 Euro Anfang Dezember den Besitzer gewechselt hatte, ist die Spendenaktion vor allem über die Social-Media-Plattform Facebook zu einem viralen Hit geworden.

In der vergangenen Woche, als die Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung das erste Mal über diese Aktion berichtet hatten, hat Colletti eine Summe von rund 7000 Euro angegeben. Die 10 000 Euro sollten geknackt werden – und diese Hürde hat er recht früh gerissen. Nun gesellen sich auch immer mehr prominente Unterstützer dazu, die Summe wächst also weiter.

Die Summe wächst weiter und weiter

„Wir haben tatsächlich schon knapp 12000 Euro gesammelt und dabei haben wir auch noch ein wenig Zeit“, freut sich der 37-Jährige. Am 23. Dezember wird Colletti gemeinsam mit seiner Frau Marianna nach Ulm fahren und eine richtig stolze Summe an das dort ansässige Hospiz übergeben.

Die Organisation hat er sich einerseits aus alter Verbundeheit ausgesucht, andererseits auch, weil dort die Geburtsstunde dieser Spendenaktion war. Und was in Social Media alles so möglich ist, das beweist der Deutsch-Italiener derzeit auf seinem Facebook-Kanal, auf dem er über 2000 Freunde hat.

Es vergeht fast kein Tag, an dem sich Colletti nicht bei irgendeinem Spender bedanken möchte. Dafür hat er sich ein Template gebaut, was einen Scheck zeigt, auf dem die entsprechende Spendensumme eingetragem ist. Der Spender darf sich dann ein Lieblingslied wünschen, was mit einer Audiospur über das Foto gelegt wird. Gepaart mit den Worten der Spender, warum sie sich dieser Aktion angeschlossen haben, hat Colletti ein nettes System in seine Spendenaktion gebracht.

Prominente Unterstützung kommt dazu

Und immer mehr prominente Unterstützer gesellen sich dazu. So hat Profi-Trainer Rainer Scharinger mit seiner Stiftung „Scharinger & friends“ ein signiertes VfB-Stuttgart-Trikot ausgelobt – Mindestgebot 350 Euro. Noch prominenter ist wohl Sead Kolasinac, Profifußballer bei Arsenal London.

Er hat ein Trikot seines ehemaligen Arbeitgebers Schalke 04 signiert und zur Versteigerung feilgeboten. „Ich habe mit seinem Schwager zusammen Fußball gespielt, so kam dann der Kontakt zustande. Er hatte sich sofort dazu bereit erklärt, einafch nur klasse“, so Colletti.

Via Videobotschaft hat sich Kolasinac zur Aktion von Colletti auf dessen Facebook-Profil geäußert und zum Spenden aufgerufen. Diese Promis führen womöglich auch dazu, dass bis zur Übergabe noch weitaus mehr Geld fließen wird.

Das Ziel wird weiter nach oben gesetzt

„Jetzt ist mein fußballerischer Ehrgeiz natürlich weiter entfacht. Anfangs wollte ich 1000 Euro knacken, dann 10 000. Jetzt möchte ich die 15 000 knacken. Es ist einfach unglaublich toll, was die Leute in der Region und darüber hinaus für diese Aktion auf die Beine stellen. Ich bin wirklich sehr gerührt“, so Colletti, der in den vergangenen Tagen kaum mehr etwas anderes macht, als für das Kinder-Hospiz in Ulm Geld zu sammeln.

Und, sein neues Ziel kaum ausgesprochen, erreichte Colletti schon die nächste frohe Botschaft: die Rekordspende von 2811 Euro ist bei ihm eingetrudelt. Gespendet haben sie der FC Spraitbach und der Musikverein Mutlangen in einer Gemeinschaftsaktion.

Fünf Spieler aus Spraitbach sind auch im Musikverein, so kam es zu diesem Zusammenschluss. Die 15 000 werden also wohl geknackt – man kann sich schon denken, wie Collettis neuer Plan aussieht. Tatsächlich steuert er mit dieser Aktion auf die gewaltige Summe von 20 000 Euro zu.

Wahnsinnssummen von den Ostalb-Klubs

Doch auch auf der Ostalb gibt es mittlerweile kaum noch jemanden, der von der Aktion noch nichts gehört hat. Es sind bereits große Einzelspenden darunter gewesen. So hat sein aktueller Verein, der TV Neuler, 1500 Euro auf die Beine gestellt. Davor hatte der TSV Großdeinbach bereits über 1000 Euro gespendet. Die jüngste vierstellige Summe kam nun von den Frauenfußballerinnen der SGM Hofherrnweiler/Neuler/Wasseralfingen sowie deren Freunde – 1150 Euro sind es geworden.

Schokolade und Nachtlichter

„Joe“ und Marianna Colletti werden aber nicht nur mit einem prallgefüllten Scheck am 23. Dezember nach Ulm fahren. Marianna hat bereits reichlich Schokolade besorgt, die noch vor Ort an die Kinder verteilt werden soll. Dazu haben die Collettis Nachtlichter in Schutzengel-Form für die kleinen Patienten vor Ort besorgt.

Auch diese werden noch in Ulm verteilt werden. Man darf gespannt sein, welche Summe am Ende herausspringen wird. Fest steht aber schon jetzt: es wird eine beträchtliche sein.