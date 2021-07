Pfarrer mit Mut zum kritischen Denken

- Im Neulermer Pfarrhaus hat er einst die Entscheidung für seinen Berufsweg getroffen. Als Pfarrer hat Hansjörg Mangold immer einen kritischen und offenen Geist bewahrt. Zu seinem 50-jährigen Priesterjubiläum wünscht er sich von der katholischen Kirche mehr Mut.

Ein heißer Sommertag in Neuler, Hansjörg Mangold genießt ihn im schattigen Garten seines Elternhauses. Seit er 2006 aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig in den Ruhestand ging, lebt er wieder hier, ruhig und zurückgezogen, aber dank moderner Medien bestens über Gott und die Welt informiert. Nachrichten, die ihn dabei über den aktuellen Zustand der katholischen Kirche erreichen, will der Jubilar, der vor 50 Jahren zum Priester geweiht wurde, lieber nicht kommentieren. Aber man merkt, er könnte sich bei diesem Thema richtig in Rage reden. „Der Mut zu neuen Wegen ist erlahmt“, sagt der 76-Jährige, der dafür „rückwärtsgewandte“ Denkweisen bei manchen Kirchenoberen verantwortlich macht. „Mit der Gefahr, dass die katholische Kirche zumindest in Mitteleuropa über kurz oder lang zu einer kleinen Sekte verkommt.“

Es ist eine gewisse Ironie des Schicksals, dass Mangold diese kritischen Worte genau dort spricht, wo vor Jahrzehnten seine Faszination für den Dienst in der Kirche begann. Denn einen Teil seiner Kindheit verbrachte er im einstigen Neulermer Pfarrhaus, in dem seine Familie in den Nachkriegsjahren wohnte. So konnte der kleine Hansjörg den damaligen Ortsgeistlichen Otto Sass oft bei der Arbeit beobachten und kam früh zu dem Schluss, dass er später diesen Beruf auch ausüben will.

„Eine gute Stimme schadet auch dem Pfarrer nicht“, Mangold zum Rat für eine Gesangskarriere

Dabei blieb er konsequent, trotz einem Faible für Naturwissenschaft und Technik und seinem handwerklichen Geschick. Interessen, die ihm beim Basteln am Moped, später dann beim Erwerb des Pilotenscheins sehr nützlich waren, von denen aber auch einer seiner Professoren sehr profitiert habe. Er erzählt amüsiert, dass an der Uni immer wieder zuhören war: „Herr Mangold, kommen Sie nach der Vorlesung zu mir“, will heißen: Es gab ein Problem am Pkw des Professors, das es zu beheben galt. „Technischer Assistent des Professors“, so habe er sich damals scherzhaft genannt, weiß er noch ganz genau.

Nicht zuletzt hatte während des Studiums seine gute Stimme aufhorchen lassen. „Unbedingt ausbilden und dann eine Gesangskarriere machen“, so der Rat. Doch Hansjörg Mangold blieb bei der Theologie, „schließlich kann eine gute Stimme ja auch einem Pfarrer nicht schaden.“

„Vielen war ich nicht fromm genug“, der Pfarrer i.R. über Reaktionen auf seine Arbeit.

Seine Berufswahl sei auf jeden Fall richtig gewesen, sagt Hansjörg Mangold, denn trotz aller Kritik am Großen, habe er im Kleinen doch immer wieder einiges bewegen können.

So initiierte er in Aalen gegen die offizielle Lehrmeinung seiner Kirche gemeinsamen Abendmahlsfeiern mit den evangelischen Christen. Ermöglicht habe dies die offene und konstruktive Zusammenarbeit mit dem Kirchengemeinderat und das starke Engagement zahlreicher Gemeindemitglieder, freut sich der Pfarrer i.R. rückblickend.

Vielen war der engagierte Gottesmann aber auch zu wenig linientreu, zu romkritisch, schlichtweg nicht fromm genug, so die Kritik. Auch mahnende Anrufe der Kirchenverwaltung in Rottenburg blieben nicht aus. Doch die Gespräche verliefen immer fair, erinnert sich der Jubilar.

Denn der „Alt 68er“ (Mangold über Mangold) behielt seinen Kurs bei. Briefe, in denen es unter anderem heißt „…in anschaulicher und angemessener Sprache haben Sie mir einen vertieften Zugang zum Glauben eröffnet…“ oder „…die freundliche Atmosphäre Ihrer Gottesdienste haben wir – auch unsere Kinder – sehr geschätzt…“ sind ihm deshalb bis heute die größte Wertschätzung seiner Arbeit. „Der Mangold ist der beste Prediger im weiten Umkreis“, auch dieses Kompliment sei ihm oft zu Ohren gekommen.

„Sie haben Mut gemacht zu kritischem Denken“, sagt der 76-Jährige über die Professoren in Tübingen und Bonn.

Zu diesem konsequenten Weg einer modernen Seelsorge sei er schon während des Studiums ermuntert worden, unter anderem von Professoren wie Hans Küng, Max Seckler (Westerhofen) und Bruno Dreher (Leinzell). „Sie haben Mut gemacht, kirchliche Strukturen kritisch zu hinterfragen.“

Der heutige Jubilar sieht es durchaus als das Verdienst dieser offenen Atmosphäre an den Universitäten, dass am 4. Juli 1971 mit ihm noch weitere 23 junge Männer zum Priester geweiht wurden. So viele, dass man die Zeremonie auf den Dom in Rottenburg und die Aalener Salvatorkirche aufteilen musste, wo der Neulermer das Weihesakrament empfing.

Dass der Beruf des katholischen Pfarrers inzwischen so wenig attraktiv ist, das liege nicht nur am Zölibat, „die großen Seelsorgeeinheiten verhindern heutzutage befriedigende Seelsorge“, kommt Mangold wieder auf den aktuellen Zustand der katholischen Kirche zu sprechen. „Hier läuft einfach vieles schief“, merkt er energisch an, „das Bild der katholischen Kirche in der Öffentlichkeit ist sehr schlecht, ich denke da an Beispiele wie Kardinal Woelki, aber auch andere.“

Um Abstand von der starken Arbeitsbelastung zu bekommen, ging der passionierte Hobbypilot oft buchstäblich in die Luft oder zog mit dem Wohnwagen durch die Einsamkeit Skandinaviens. Wegen der angeschlagenen Gesundheit muss Hansjörg Mangold nun auf diese Hobbys, wie auch auf Feierlichkeiten zu seinem goldenen Priesterjubiläum verzichten. Er wird seinen Ehrentag ohne Trubel begehen, vielleicht gibt’s am Abend ja einen Krimi, denn Hansjörg Mangold schaut ganz gerne auch mal zu, wie andere gegen das Böse in der Welt kämpfen.

Zur Person:

Hansjörg Mangold ist in Neuler aufgewachsen und machte sein Abitur am Peutinger-Gymnasium in Ellwangen. Er studierte in Tübingen und Bonn. Nach dem Diakonat in Tuttlingen und dem Vikariat in Ebersbach/Fils war er neun Jahre Pfarrer in Winnenden, der zweitgrößten Gemeinde der Diözese Rottenburg/Stuttgart. Danach wirkte er rund 23 Jahre in der Bonifatiusgemeinde Hofherrnweiler/Unterrombach.