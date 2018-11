Peter Betzler neu entdeckt

An die 100 Gäste sind zur Eröffnung der Vernissage mit Werken des Künstlers Peter Betzler. Das Rathaus von Neuler wird bis zum 6. Januar zur Kunsthalle. Farben und Licht inspirieren die Bilder Betzlers.

„Peter Betzler ist nicht nur das Äußerliche an seinen Werken wichtig, sondern auch die Tiefe“, sagt Schwester Christiane Pfeiffer, Kunstlehrerin an der Mädchenschule Sankt Gertrudis in Ellwangen. Sie kennt Betzler gut und das, was ihn antreibt, Bilder aus Licht und Farben zu zeichnen. „Peter Betzler hat in den vielen Jahren ein wirklich erstaunliche Entwicklung durchgemacht. Waren seine Werke früher gegenständlicher Natur, gehen sie heute mehr in die Abstraktion. Und auch vor großen Formaten scheut er sich nicht mehr“, erzählt Schwester Christiane weiter. Betzler ist ebenfalls Kunstlehrer an Sankt Gertrudis. „Wir sitzend oft viele Stunden zusammen und malen ohne große Worte gemeinsam an unseren Werken“, so die Ordensschwester. Und somit ist auch kurz und knapp erzählt, was Betzlers Leben, über die Jahre hinweg immer wieder beeinflusst hat – die Liebe zur Kunst.

Der ehemalige Konrektor an der Sankt Gertrudis, Bernhard Winter, ist stolz darauf, dass sein Kunstlehrer und Freund seiner Einladung zu einer zweiten Ausstellung im Rathaus von Neuler gefolgt ist. „Er ist ein unheimlich talentierter Künstler. Seine Werke muss man einfach mal gesehen haben“, meint Winter.

Heidrich ist beeindruckt

Es bedurfte keiner großen Überredungskunst von Seiten Winters, um Neulers Bürgermeisterin Sabine Heidrich, von einer weiteren Vernissage in ihrem Rathaus zu überzeugen. „Ich mag die Farbe blau, die sich ja bekanntlich in den Werken von Peter Betzler wiederfindet“, schmunzelt Heidrich – und ist am Ende beeindruckt, wie aus ihrem Rathaus ein aufregende Kunsthalle geworden ist.

Die zahlreichen Besucher der Vernissage erfuhren in einer offenen Gesprächsrunde mit Bürgermeisterin Heidrich, Schwester Christiane und dem Künstler einiges über dessen Wirken. „Ich bin wirklich überwältigt über soviel Zuspruch und Besuch hier bei der Vernissage in Neuler“, äußerte sich Betzler stolz.

Die Bilder und Werke aus „Licht und Farben“, die so bewegte Titel wie „Bewegte Landschaft“, „Fenster zum Licht“ oder „Felder auf der Ostalb“ tragen, sind ab sofort zu den üblichen Rathaus-Öffnungszeiten zu betrachten. Außerdem hat die Ausstellung auch während des Adventsmarktes in Neuler, am 16. Dezember, geöffnet.Für die Bewirtung der Gäste sorgte der Förderverein Sport- und Schlierbachhalle Neuler. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von Viola Weis (Klarinette) und Ulrike Mack am E-Piano.