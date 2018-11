Pater Georg feiert sein silbernes Priesterjubiläum

Mehr als 250 Gläubige haben am Samstag zusammen mit Pater Georg dessen 25. Priesterjubiläum gefeiert. Unter den Gästen in der Neulermer Sankt-Benedikt-Kirche waren neben Neulers Bürgemeisterin Sabine Heidrich auch Alt-Bürgermeister Manfred Fischer und Bürgermeister Christoph Konle aus Rainau.

Ohne Zweifel: Der Geistliche mit den indischen Wurzeln ist bei den Mitgliedern seiner Kirchengemeinde ausgesprochen beliebt. Die Sankt-Benedikt-Kirche war am Samstag voll besetzt. „Es freut mich wirklich sehr, dass so viele Gäste meiner Einladung gefolgt sind und mit mir zusammen mein silbernes Priesterjubiläum feiern möchten“, erklärte Pater Georg zu Beginn des Festgottesdienstes mit einem Lächeln.

16 Jahre lang hatte Pater Georg verschiedene seelsorgerische Tätigkeiten in den Regionen Augsburg und Rottenburg/Stuttgart wahrgenommen, ehe er nach Neuler kam. „Ich bin sehr gerne hier“, betonte Pater Georg bei den Feierlichkeiten. Der Geistliche übernimmt in Neuler und den umliegenden Kirchengemeinden viele Aufgaben, darunter übrigens gerne auch mal außergewöhnliche. So stand Pater Georg zum Beispiel „Neulermer Schlierbachfetzer“ als Berater zur Seite, als die Guggen ihre neuen Kostüme planten – mit einem Hauch von Orientalik, aber ohne Kitsch.

Als Mitzelebranten standen dem Juilar beim Festgottesdienst die Pfarrer Jürgen Zorn, Josef Höfler und Erwin Schmid zur Seite.

Für die passende musikalische Umrahmung sorgte der Kirchenchor Sankt Benedikt. Im Anschluss lud die Kirchengemeinde noch alle Anwesenden zu einem kleinen Empfang in das Gemeindehaus Sankt Benedikt ein.