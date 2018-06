Bei der konstituierenden Sitzung des katholischen Kirchengemeinderats Neuler wurde Günter Ohr (56), der bisherige zweite Vorsitzende, wieder einstimmig in dieses Amt gewählt. Ebenso einhellig wurde Anton Ernsperger (50) in seiner Funktion als stellvertretender zweiter Vorsitzender bestätigt. In der Diözese Rottenburg-Stuttgart werden die Kirchengemeinderäte von einer Doppelspitze geleitet, vom Pfarrer und dem Laienvorsitzenden.