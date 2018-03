Neulers heiße Faschingsphase beginnt

Traditionell wird am Gumpendonnerstagabend das Ende des Gebetläutens von der nahen Pfarrkirche Sankt Benedikt abgewartet. Dann ertönen drei große Trommelschläge von der alten „Närre“ – so heißt die etwa 80 Jahre alte und damit älteste Trommel der Neulermer Narren. Dann ist die heiße Phase des Neulermer Faschings eingeläutet. Zuvor bringen die „Ausscheider“, das sind die Narren, die mit dem aktiven Narrenleben aufhören, ihr Namensschild am Narrenbaum an; heuer beendeten Lukas Finkbeiner und Florian Ilg ihren aktiven Narrendienst. Neu aufgenommen wurden Emil Kraus, Philipp Weber und Max Ziemer. Dann bringen die „Alten Narren“, die zuvor mit einem überdimensionalen Laufrad angekommen waren, Seile am Narrenbaum an und mit ein paar Hauruck-Kommandos vom fachkundigen Narrenchef Klaus („Lusches“) Vaas wird das gut sieben Meter lange, aus einem Stamm geschnitzte Stück Holz in die Höhe gebracht und in der vorbereiteten Halterung festgeschraubt. Foto: Sorg