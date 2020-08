Neulermer paddeln wie Borstenviecher

Trotz der aktuellen Situation hat es sich die Neulermer Bauwagen-Gruppe BwdT jüngst nicht nehmen lassen, ihr alljährliches Sauzuberrennen auszurichten. Auch wenn die Vorschriften, die es in diesem Jahr einzuhalten gab, einen Mehraufwand forderten, war von vorne herein klar, dass die Veranstaltung stattfinden wird, wenn die Gemeinde grünes Licht gibt. So wurde mit der Gemeinde Neuler ein Hygiene-Konzept ausgearbeitet

Es durften maximal 200 Personen dem Spektakel auf dem Griesweiher in Neuler beiwohnen, was zur Folge hatte, dass leider auch Gästen der Eintritt verwehrt werden musste. Da der Griesweiher nicht nur ein Ufer hat, konnten alle Interessierten in großem Abstand zu einander das Rennen beobachten. Einen Zugang zu den Getränken und frischen Würsten wurde ihnen aber verwehrt. Der Mindestabstand vom 1,5 Meter war auch auf dem Zuber unmöglich einzuhalten, da dieser für Hausschlachtungen gebaut wurde, also für eine Sau und nicht für zwei Menschen. Um gleichbleibende Gewinnchancen zu gewährleisten, wurden für alle Teilnehmer mit einem 3D-Drucker Masken angefertigt.

Der Mangel an Veranstaltungen machte sich auch in den Anmeldungen zum Rennen bemerkbar. So haben sich ganze 18 Teams in den ausgefallensten Kostümen angemeldet, darunter auch ein Frauen-Team. Ebenso waren Teams nicht nur aus Neuler, sondern auch aus Hüttlingen, Dalkingen und Dewangen vertreten.

Während die Männer im klassischen Le-Man-Start gestartet sind, durften die Frauen schon im Zuber sitzen. Um das obligatorische Kaltgetränk auf der anderen Uferseite kamen aber auch sie nicht herum. Und dort zeigte sich, dass diese Kategorie offensichtlich die Männer besser trainiert haben.

Und so galt es, den ersten Lauf in der Gruppenphase zu bestehen, alternativ einen der beiden Hoffnungsläufe und das Halbfinale, um einen Startplatz im Finale zu ergattern.

Das Frauenteam mit Eva Scholz und Lea Gauermann (Team Petri Heil) hatte zwar 14 andere Teams hinter sich gelassen und sind bis ins Finale vorgedrungen, dort mussten sie sich allerdings den anderen drei Teams geschlagen geben. Spannend blieb es dennoch bis zum Schluss, als das drittplatzierte Team mitten auf dem Griesweiher als feuchtfröhlicher Anschluss des Sauzuberrennens absoff und, unter tobendem Applaus und Gelächter der Zuschauer, Richtung rettendes Ufer schwimmen musste. Damit blieben sie aber beileibe nicht die einzigen an diesem Tag.

Den ersten Platz ergatterten Rainer Vaas und Pirmin Tuscher (Team Popoclub 2). Auf dem zweiten und dritten Platz folgten Philipp Knecht und Daniel Vaas (Käpt’n Blau Phips und Sepperle Blöd) sowie Hannes Zettl und Benedikt Ilg (Obstler und Gartenbauverein).