Neulermer Ortsmitte bleibt eine Baustelle

Nächste Woche soll der erste Teil der Kanal- und Wasserleitungsarbeiten in der Neulermer Ortsmitte erledigt sein. Dann kann auch die Hauptstraße wieder befahren werden. Eine komplette Entwarnung für den Verkehr gibt es indes noch nicht: Denn noch bis voraussichtlich September schließen sich weitere Bauabschnitte an.

Von unserem Mitarbeiter Dieter Volckart

Der erste Abschnitt der Tiefbauarbeiten in der Neulermer Fuggerstraße sieht seiner Vollendung entgegen. Zum Ende der kommenden Woche wird die Ebnater Firma Traub Kanal- und Wasserleitungen verlegt haben. Diese Bauphase hat am 26. April begonnen. Die Straße wird asphaltiert, sodass zumindest die Haupt- und Fuggerstraße wieder für den Verkehr befahrbar sind. Damit liegen die Arbeiten im anvisierten Zeitrahmen, im Vorfeld ist davon die Rede gewesen, den ersten Abschnitt in den Pfingstferien zu beenden.

