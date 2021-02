Neulermer Narren haben Fasching im Kasten

Die Neulermer Narren haben 129 kleine Fernseher an die Kinder der beiden Kindergärten Sankt Benedikt und Mutter Teresa in Neuler verteilt. Somit können die Kindergartenkinder den Neulermer Faschingsumzug 2021 jetzt auch im Kindergarten oder zu Hause betrachten – und das immer, wann sie wollen. Die Idee hatten die Organisatoren bei den Neulermer Narren. „Fasching soll auch in diesem Jahr in Neuler nicht ausfallen. Nichts machen kann jeder, aber wir wollen, dass der Fasching in Neuer lebt“, sagt Klaus Vaas von den Neulermer Narren zum coronabedingten Ausfall des diesjährigen Faschingsumzugs.

Das schwierige an dieser Aufgabe war, erst einmal eine Firma zu finden, die schnell 129 Fernseher liefern kann. Gemeint sind natürlich die kleinen, bunten Plastikkästchen, die aussehen wie eine Kamera oder eben wie ein kleiner Fernseher. Darin befindet sich eine kleine Scheibe mit Miniatur-Dias. Drückt man den Schalter am Gerät, dreht sich die kleine Scheibe im Inneren immer um ein Bild weiter und zeigt ein anderes Motiv. „Die Dinger sind richtig kult“, weiß auch Klaus Vaas. Wenn die Kinder durch die kleine Vergrößerungslupe im Fernsehkästchen blicken, sehen sie an die zwei Dutzend stimmungsvolle Bildchen vom vergangenen Neulermer Fasching 2020.

„Das ist mal wirklich eine coole Idee, über die wir uns und unsere Kindergartenkinder riesig freuen“, meinen die beiden Kindergartenleiterinnen Carola Schiller vom Kindergarten Sankt Benedikt und Silvia Biher vom Kindergarten Mutter Teresa in Neuler. Verteilt werden die kleinen „Klick-Fernseher“ an die Kinder ab Montag. „Das wird bestimmt eine ganz tolle Geschichte“, meint Vaas. Bis spätestens Donnerstag sollen alle Kinder ihren eigenen „Fernseher“ haben.