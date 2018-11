Neulermer Kleintierzüchter freuen sich auf viele Besucher

350 Tiere stellt der Kleintierzuchtverein Neuler in diesem Jahr auf seiner Lokalschau aus. Dieses Wochenende geht es in der Schlierbachhalle um das schönste Gefieder und das am schönsten glänzende Fell.

Die Vorbereitungen zur Lokalschau und Kleintierausstellung (KTZV) in der Schlierbachhalle laufen auf Hochtouren. Die Mitglieder des Kleintierzuchtvereins Neuler legen letzte Hand an. Mit Klebeband wird die letzte Bandenwerbung angebracht, kleine Bäumchen mit Herbstlaub werden aufgestellt und die Flächen rund um die naturbelassenen Fasan-Volieren ausgeschmückt. Überall herrscht geschäftige Tätigkeit. „Schließlich muss für die Besucherausstellung alles picobello aussehen“, meint der Vorsitzende des KTZV Neuler, Jan Hafner, lächelnd. Erstaunlich ruhig bleiben Hafner und sein Ausstellungsleiter Hubert Sponholz beim Anblick des kontrollierten Chaos. Zu Recht, denn Hafner und Sponholz hatten bereits die Preisrichter in der Halle, die die Tiere fachmännisch begutachtet und ihr Votum abgegeben haben. „Wir können auf unsere Züchter und Jungzüchter und ihre Tiere mit Recht stolz sein. In den Bewertungen haben wir richtig ordentlich abgeschnitten“, sagt Sponholz.

Mit 388,5 Punkten erreichte Bernhard Fuchs eine Bestnote für seine Hermelin Blauaugen, eine anspruchsvolle Kaninchenrasse. Beim Groß- und Wassergeflügel siegte Gerhard Hirth mit seiner Fränkischen Landgans und 380 Wertungspunkten. Die Zwerg Wyandotte von Alois Mack bekam 381 Punkte und wurde Sieger in der Kategorie Geflügel. Bei den Tauben war es wieder Gerhard Hirth, der mit seinem Schlesischen Kröpfer bei den Taubenarten Sieger wurde.

„Ich glaube, unsere Besucher bekommen mit Sicherheit viele schöne Tiere zu sehen. Es spielt keine Rolle, ob man Fachmann ist oder nicht. Alle Tiere hier bei uns auf der Ausstellung sind etwas Besonderes. Und die Kinder werden ganz bestimmt begeistert sein beim Anblick der Tiere“, meinen Hafner und Sponholz.

Die Ausstellung in der Schlierbachhalle ist am Samstag, 3. November, von 13.30 bis 19 Uhr, sowie am Sonntag, 4. November, von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen 2,50 Euro Eintritt, Kinder und Rentner haben freien Eintritt.