Neulermer Kinder haben Spaß im Zeltlager

Wie jedes Jahr haben sich 40 Neulermer Kinder auf den Weg an den Sonnenbachstausee bei Pfahlheim gemacht. Dort haben sie zusammen mit Ihren zehn Betreuern die Sommerferien im Zeltlager des TV Neuler gestartet. Zum ersten Mal waren auch die fünf sogenannten Jugendbetreuer dabei, die Spiele organisierten und ins das Betreuer-Dasein hineinschnupperten. Aufgrund des guten Wetters konnte an jedem Tag ausreichend gebadet werden, nicht nur im See, sondern auch im Pool auf dem Zeltplatz. Bei der Zeltlagerolympiade, bei der verschiedene Teams gegeneinander antraten, wurden zum Beispiel im Kirschkernweitspucken erstaunliche Rekorde erzielten. Gewonnen hat die Gruppe „Elvis lebt!“. Bei der Bastelaktion durften die Kinder einen Turnbeutel gestalten. Abends wurde am Lagerfeuer gesungen, Stockbrot gebacken oder Forellen gegrillt. Musik begleitete alle durch das Zeltlager, vor allem an der kleinen Abschiedsparty. Denn am Folgetag wurden alle von Ihren Eltern abgeholt und dann ging es zurück nach Neuler und Umgebung. Auch die Verpflegung war hervorragend: Ob Burger, Nudeln, Spätzle oder Schnitzel: Für jedes Kind war was dabei. Die Vorfreude auf das Zeltlager im kommenden Jahr ist jetzt schon groß. Foto: privat