Neuler treibt Bauprojekte voran

Damit laufende Projekte nicht verzögert werden, hat der Neulermer Gemeinderat seine Sitzung als Videokonferenz abgehalten. Die aufgenommenen Themen sind erläutert und diskutiert worden. Beschlossen wird bei diesen Konferenzen im Umlaufverfahren: Bis zu einer vorgegebenen Frist kann Widerspruch eingelegt werden. Der Beschluss ist dann angenommen, wenn kein Gemeinderatsmitglied widerspricht.

Konkret ging es um die Vergabe von Arbeiten für das Treppenhaus der Brühlschule in Neuler. In der Gemeinderatssitzung am 16. Oktober 2019 wurde der Bau- und Ausschreibungsbeschluss für den Anbau des Treppenhauses gefasst. Am 11. Dezember wurde die Vergabe der Rohbau- und Installationsarbeiten vorgenommen.

Auch die Innenausbaugewerke wurden beschränkt ausgeschrieben. Somit konnten für 98 Prozent der Bauleistungen Preise eingeholt werden.

Der Gemeinderat vergab einstimmig folgende Arbeiten: die Bodenbelagsarbeiten an die Firma Joos aus Wasseralfingen zum Angebotspreis von 22 474,63 Euro. Die Lieferung und Einbau der Brandschutztüren übernimmt die Firma Schüll aus Neuler zum Angebotspreis von 23 735,67 Euro.

Die Estricharbeit geht an die Firma Wagner aus Aalen für 5292,77 Euro und die Metallarbeiten an die Firma Lutz aus Ellwangen, 5152,08 Euro. Die Schreinerarbeiten übernimmt die Firma Schüll zum Angebotspreis von 6453,75 Euro, die Stuckateur- und Malerarbeiten an die Firma Lang aus Neuler für 33 190,59 Euro. Die bisherige Kostenberechnung weist 429 000 Euro aus. An Fördermittel wurden 212 000 Euro gewährt. Nach der fortgeschriebenen Kostenschätzung ist die Gemeinde rund 40 000 Euro unter den eingeplanten Kosten.

Daneben hat der Gemeinderat auch einige Baugesuche beraten. Einstimmig beschlossen wurde die Anlegung von 41 Pkw-Stellplätzen sowie Außenanlagen beim Schul- und Sportgelände an der Schulstraße.