Neuler: Islandpferdeverein feiert 25. Geburtstag

25 Jahre – ein viertel Jahrhundert Islandpferdeverein Sleipnir. Dieses Jubiläum wurde zum Anlass genommen, auch das neue Vereinsgebäude feierlich zu eröffnen und einzuweihen.

Vereinsvorstand Theo Kollmannthaler begrüßte alle Anwesenden zu diesem festlichen Anlass und erläuterte die Entstehung des Gebäudes, von der Planungsphase im Jahr 2021 bis hin zur ersten Nutzung im Mai 2022. Ohne die Unterstützung von Sponsoren und ehrenamtlichen Helfern wäre dieses Projekt nicht realisierbar gewesen, betont Kollmannthaler.

Anschließend richtete Bürgermeisterin Frau Heidrich einige Worte an die Anwesenden und lobte die Verbundenheit des Vereins mit der Gemeinde. Pfarrer Zorn komplettierte die feierliche Einweihung des Vereinsgebäudes, indem er einen Segen sprach und allen Pferden und Reitern stets viel Glück und gute Gesundheit wünschte.

25 Jahre Islandpferdeverein Sleipnir wurden anschließend in Form einer Präsentation noch einmal Revue passieren lassen. Von der Entwicklung der Vereinsanlage, über die Turniere, die im Laufe der Zeit immer größer und aufwändiger wurden, bis hin zu den gemeinsamen Veranstaltungen und Aktivitäten, die die Vereinsmitglieder machten, wurde auf die vergangenen Jahre geblickt und manch einer fand sich in schönen Erinnerungen an lustige Begebenheiten wieder.

Abgerundet wurde der Abend von Herrn Wilhelm Schiele vom Württembergischen Landessportbund, der Vorstandsmitglieder für ihre lange Tätigkeit im und für den Verein ehrte. So erhielten Hannah Hentschke und Jürgen Barth die Ehrennadel in bronze, Denisa Köngeter und Karin Rupp die Ehrennadel in silber, sowie Franz Ebert die Ehrennadel in gold.

Für den Verein, der rund 100 Mitglieder zählt, steht im kommenden Sommer bereits die nächste große Herausforderung an. Zum dritten Mal findet die Deutsche Meisterschaft der Islandpferde in Neuler statt, was für die Reiterinnen und Reiter eine besonders wichtige Veranstaltung ist – geht es doch um nichts geringeres als die Qualifikation für zur Weltmeisterschaft in Dänemark.