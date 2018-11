Neuler investiert Rekordsumme

Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung über den Haushaltsvorentwurf 2019 beraten. Größter Postem ist die Finanzierung der neuen Zweifeld-Sporthalle im Bereich der bestehenden Schlierbachhalle.

Weitere Investitionen fließen in den Aus- und Umbau der Brühlschule. Es folgen weitere Wohnumfeldmaßnahmen, der Breitbandausbau, und auch der Radweg von Neuler nach Espachweiler entlang der K 3333 steht in der Investitionsliste. „Neuler investiert in eine zeitgemäße Infrastruktur“, sagte Bürgermeisterin Sabine Heidrich in ihrer Haushaltsrede.

Die Gemeindeverwaltung präsentiert für 2019 ein stattliches Investitionsprogramm. Eine Rekordsumme in Höhe von 4,529 Millionen Euro will die Gemeinde im nächsten Jahr in Neubauten, Verbesserungen und Sanierungen von Gebäuden, Straßen und andere Infrastrukturprojekte investieren. Abzüglich der erwarteten Einnahmen und Zuführungen aus dem Verwaltungshaushalt sowie Entnahmen aus den allgemeinen Rücklagen verbleibt ein Restbedarf von 1,2 Millionen Euro, den die Gemeinde über eine Kreditaufnahme finanzieren möchte. Daraus resultiert allerdings fast eine Verdoppelung der bisherigen Verschuldung die dann bei 2,436 Millionen Euro liegt.

Verschiebung kaum möglich

„Eine Verschiebung der eingeplanten Maßnahmen ist bei Betrachtung der Umstände nur schwer möglich“, verteidigte Heidrich die Entscheidung im Hinblick auf die Verschuldung. Der Gemeinderat zeigte sich trotzdem zuversichtlich, das Neuler diesen Investitionsschub, wenn auch teilweise auf Kreditbasis, verkraften könne, und stimmte einstimmig zu.